https://ria.ru/20250910/hamas-2040997433.html
В ХАМАС заявили о продолжении усилий по достижению мира в Газе
В ХАМАС заявили о продолжении усилий по достижению мира в Газе - РИА Новости, 10.09.2025
В ХАМАС заявили о продолжении усилий по достижению мира в Газе
Несмотря на попытку Израиля убить членов переговорной делегации ХАМАС в Дохе движение продолжит усилия по достижению мира в Газе, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T16:20:00+03:00
2025-09-10T16:20:00+03:00
2025-09-10T16:20:00+03:00
в мире
израиль
сша
катар
биньямин нетаньяху
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038298034_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_cd348f119ff55d74c3e1cd99a372e5d5.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Несмотря на попытку Израиля убить членов переговорной делегации ХАМАС в Дохе движение продолжит усилия по достижению мира в Газе, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Хусам Бадран. "Руководство ХАМАС продолжает играть политическую роль. Любые преступления оккупационной силы не влияют на его решения, принимаемые в интересах палестинского народа, а также поиска путей прекращения преступной войны на уничтожение в секторе Газа", - сказал собеседник агентства. Дом, где располагалась переговорная делегация ХАМАС, подвергся удару во вторник. В результате атаки погибли пятеро членов палестинской делегации и один катарский силовик. Несколько человек получили ранения. При этом, как утверждает ХАМАС, его руководители выжили. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "прискорбным инцидентом". В российском МИД заявили, что Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации. Представители ХАМАС долгое время проживают в Катаре, однако Израиль ранее никогда не наносил удары по этой арабской стране, которая является близким партнером США в регионе. Катар наряду с Египтом и США играет роль посредника на переговорах по урегулированию ситуации в Газе.
https://ria.ru/20250910/izrail-2040995917.html
https://ria.ru/20250910/dvizhenie-2040849773.html
израиль
сша
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038298034_125:0:2854:2047_1920x0_80_0_0_40bca106832cc60bf13aa9e710e834f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, катар, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, США, Катар, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
В ХАМАС заявили о продолжении усилий по достижению мира в Газе
Бадран: ХАМАС продолжит усилия по достижению мира в Газе