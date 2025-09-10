https://ria.ru/20250910/hamas-2040997433.html

В ХАМАС заявили о продолжении усилий по достижению мира в Газе

в мире

израиль

сша

катар

биньямин нетаньяху

хамас

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Несмотря на попытку Израиля убить членов переговорной делегации ХАМАС в Дохе движение продолжит усилия по достижению мира в Газе, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Хусам Бадран. "Руководство ХАМАС продолжает играть политическую роль. Любые преступления оккупационной силы не влияют на его решения, принимаемые в интересах палестинского народа, а также поиска путей прекращения преступной войны на уничтожение в секторе Газа", - сказал собеседник агентства. Дом, где располагалась переговорная делегация ХАМАС, подвергся удару во вторник. В результате атаки погибли пятеро членов палестинской делегации и один катарский силовик. Несколько человек получили ранения. При этом, как утверждает ХАМАС, его руководители выжили. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "прискорбным инцидентом". В российском МИД заявили, что Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации. Представители ХАМАС долгое время проживают в Катаре, однако Израиль ранее никогда не наносил удары по этой арабской стране, которая является близким партнером США в регионе. Катар наряду с Египтом и США играет роль посредника на переговорах по урегулированию ситуации в Газе.

израиль

сша

катар

