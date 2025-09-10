https://ria.ru/20250910/gubernator-2040955370.html
Путин встретился с губернатором Смоленской области
Путин встретился с губернатором Смоленской области - РИА Новости, 10.09.2025
Путин встретился с губернатором Смоленской области
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T14:16:00+03:00
2025-09-10T14:16:00+03:00
2025-09-10T14:21:00+03:00
политика
смоленская область
владимир путин
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040960179_262:590:2854:2048_1920x0_80_0_0_e426f113170a85df5a7dcf025b8f50f3.jpg
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным, передает корреспондент РИА Новости. Они обсудили меры поддержки участников СВО и их семей, а также социально-экономическую ситуацию в регионе.Их предыдущая рабочая встреча состоялась в марте 2023 года. Тогда президент по видеосвязи побеседовал с Анохиным, который был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области.
https://ria.ru/20250910/putin-2040950715.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040960179_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_90f62b2b24fb5d1e6d6048bb140b3d19.jpg
Встреча Путина с губернатором Смоленской области
Встреча Путина с губернатором Смоленской области
2025-09-10T14:16
true
PT2M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, смоленская область, владимир путин, василий анохин
Политика, Смоленская область, Владимир Путин, Василий Анохин
Путин встретился с губернатором Смоленской области
Путин встретился с губернатором Смоленской области Анохиным