https://ria.ru/20250910/gubernator-2040955370.html

Путин встретился с губернатором Смоленской области

Путин встретился с губернатором Смоленской области - РИА Новости, 10.09.2025

Путин встретился с губернатором Смоленской области

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T14:16:00+03:00

2025-09-10T14:16:00+03:00

2025-09-10T14:21:00+03:00

политика

смоленская область

владимир путин

василий анохин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040960179_262:590:2854:2048_1920x0_80_0_0_e426f113170a85df5a7dcf025b8f50f3.jpg

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным, передает корреспондент РИА Новости. Они обсудили меры поддержки участников СВО и их семей, а также социально-экономическую ситуацию в регионе.Их предыдущая рабочая встреча состоялась в марте 2023 года. Тогда президент по видеосвязи побеседовал с Анохиным, который был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области.

https://ria.ru/20250910/putin-2040950715.html

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Путина с губернатором Смоленской области Встреча Путина с губернатором Смоленской области 2025-09-10T14:16 true PT2M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, смоленская область, владимир путин, василий анохин