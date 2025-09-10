Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с губернатором Смоленской области
14:16 10.09.2025 (обновлено: 14:21 10.09.2025)
Путин встретился с губернатором Смоленской области
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным, передает корреспондент РИА Новости. Они обсудили меры поддержки участников СВО и их семей, а также социально-экономическую ситуацию в регионе.Их предыдущая рабочая встреча состоялась в марте 2023 года. Тогда президент по видеосвязи побеседовал с Анохиным, который был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области.
политика, смоленская область, владимир путин, василий анохин
Политика, Смоленская область, Владимир Путин, Василий Анохин
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным, передает корреспондент РИА Новости.
Они обсудили меры поддержки участников СВО и их семей, а также социально-экономическую ситуацию в регионе.
Их предыдущая рабочая встреча состоялась в марте 2023 года. Тогда президент по видеосвязи побеседовал с Анохиным, который был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области.
ПолитикаСмоленская областьВладимир ПутинВасилий Анохин
 
 
