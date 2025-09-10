https://ria.ru/20250910/grebenkin-2041012835.html

Гребенкин пожелал агентству Sputnik в Китае космических успехов

Гребенкин пожелал агентству Sputnik в Китае космических успехов

Гребенкин пожелал агентству Sputnik в Китае космических успехов

Российский космонавт Александр Гребенкин на церемонии открытия нового офиса международного информационного агентства Sputnik в Пекине пожелал агентству...

ПЕКИН, 10 сен – РИА Новости. Российский космонавт Александр Гребенкин на церемонии открытия нового офиса международного информационного агентства Sputnik в Пекине пожелал агентству космических успехов. "Как профессиональный космонавт, кульминацией своей деятельности считаю выполнение космических полетов, и для меня такой полет случился в 2024 году в рамках экспедиций 70, 71, 72 на Международную космическую станцию. Для меня было очевидно, насколько важно именно международное сотрудничество в области освоения космоса", - заявил Гребенкин. Он добавил, что "опыт, который я получил за время длительной подготовки к полету и сам полет, конечно же говорил о том, насколько важно продолжать это сотрудничество". "А партнерство международное является основой для взаимовыгодного сотрудничества и достижения общих целей", - указал космонавт. Гребенкин отметил, что "Россия и Китай на протяжении длительного времени реализуют самые различные проекты в области освоения космоса, однако и здесь на Земле различные взаимовыгодные инициативы продолжают развиваться: от экономики до науки, развития технологий". "Сегодня здесь мы вместе с вами открываем международный офис агентства, своеобразный спутник запускаем в китайское медиапространство, и я бы хотел пожелать "космическим" СМИ космических успехов", - добавил он. "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Агентство ставит перед собой исключительно созидательные цели, без вмешательства во внутренние дела стран присутствия. Главная миссия Медиагруппы — представить справедливый образ России и сделать ее понятной для разных регионов, а также сблизить страны с многомиллионной аудиторией агентства по всему миру. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом она объединяет сайты и соцсети Sputnik на 30+ языках, радиовещание на 14 языках и информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. 24 мультимедийных центра Sputnik расположены по всему миру. В России медиагруппа представлена лидирующим информационным агентством РИА Новости и сайтом RIA.RU, информационным агентством Baltnews, а также информационными ресурсами ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, ТОК/КОТ, Социальный̆ навигатор, Arctic.ru, центром экономических исследований РИА Рейтинг и радио Sputnik.

