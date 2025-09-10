Рейтинг@Mail.ru
Польша перебрасывает войска к белорусской границе, сообщили СМИ
10.09.2025
Польша перебрасывает войска к белорусской границе, сообщили СМИ
Польша перебрасывает войска к белорусской границе, сообщили СМИ
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Польши перебрасывают свои подразделения к границе с Белоруссией, сообщил белорусский телеканал "Первый информационный". "Польша перебрасывает войска на границу с Республикой Беларусь после того, как было объявлено о закрытии погранпереходов, в том числе и на железной дороге", — говорится в сообщении. На кадрах видна колонна автомобильной техники, которая движется по дороге общего пользования.Вместе с тем, официальных заявлений не было ни со стороны Белоруссии, ни со стороны Польши.Накануне премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша в четверг полностью закрывает границу с Белоруссией из-за учений "Запад-2025". При этом глава МВД Польши Марчин Кервиньский назвал эти меры временными.В конце июля начальник Генштаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что в сценарии предстоящих в сентябре учений "Запад-2025" нет вопросов наступательной тематики, они носят исключительно оборонительный характер.Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин объявил о решении снизить параметры учений и перенести основные маневры вглубь республики от западных границ. Позже помощник главы ведомства Валерий Ревенко пояснил, что планируется снизить численность участников почти вдвое.
Польша перебрасывает войска к белорусской границе, сообщили СМИ

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Польши перебрасывают свои подразделения к границе с Белоруссией, сообщил белорусский телеканал "Первый информационный".

"Польша перебрасывает войска на границу с Республикой Беларусь после того, как было объявлено о закрытии погранпереходов, в том числе и на железной дороге", — говорится в сообщении.
На кадрах видна колонна автомобильной техники, которая движется по дороге общего пользования.
Вместе с тем, официальных заявлений не было ни со стороны Белоруссии, ни со стороны Польши.

Накануне премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша в четверг полностью закрывает границу с Белоруссией из-за учений "Запад-2025". При этом глава МВД Польши Марчин Кервиньский назвал эти меры временными.

В конце июля начальник Генштаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что в сценарии предстоящих в сентябре учений "Запад-2025" нет вопросов наступательной тематики, они носят исключительно оборонительный характер.
Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин объявил о решении снизить параметры учений и перенести основные маневры вглубь республики от западных границ. Позже помощник главы ведомства Валерий Ревенко пояснил, что планируется снизить численность участников почти вдвое.
