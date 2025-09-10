https://ria.ru/20250910/granitsa-2040986550.html

Польша перебрасывает войска к белорусской границе, сообщили СМИ

Польша перебрасывает войска к белорусской границе, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.09.2025

Польша перебрасывает войска к белорусской границе, сообщили СМИ

Вооруженные силы Польши перебрасывают свои подразделения к границе с Белоруссией, сообщил белорусский телеканал "Первый информационный". "Польша перебрасывает... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T15:52:00+03:00

2025-09-10T15:52:00+03:00

2025-09-10T15:52:00+03:00

в мире

польша

дональд туск

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887322689_211:115:2048:1148_1920x0_80_0_0_c279f93a17a6a3f105b25f9c540226e0.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Польши перебрасывают свои подразделения к границе с Белоруссией, сообщил белорусский телеканал "Первый информационный". "Польша перебрасывает войска на границу с Республикой Беларусь после того, как было объявлено о закрытии погранпереходов, в том числе и на железной дороге", — говорится в сообщении. На кадрах видна колонна автомобильной техники, которая движется по дороге общего пользования.Вместе с тем, официальных заявлений не было ни со стороны Белоруссии, ни со стороны Польши.Накануне премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша в четверг полностью закрывает границу с Белоруссией из-за учений "Запад-2025". При этом глава МВД Польши Марчин Кервиньский назвал эти меры временными.В конце июля начальник Генштаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что в сценарии предстоящих в сентябре учений "Запад-2025" нет вопросов наступательной тематики, они носят исключительно оборонительный характер.Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин объявил о решении снизить параметры учений и перенести основные маневры вглубь республики от западных границ. Позже помощник главы ведомства Валерий Ревенко пояснил, что планируется снизить численность участников почти вдвое.

https://ria.ru/20250903/latviya-2039415122.html

https://ria.ru/20250909/nato-2040712473.html

польша

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, дональд туск, белоруссия