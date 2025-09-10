Рейтинг@Mail.ru
Внук де Голля рассказал, чем хотел бы заниматься в России - РИА Новости, 10.09.2025
07:15 10.09.2025
Внук де Голля рассказал, чем хотел бы заниматься в России
Внук де Голля рассказал, чем хотел бы заниматься в России - РИА Новости, 10.09.2025
Внук де Голля рассказал, чем хотел бы заниматься в России
Внук экс-президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль рассказал РИА Новости, что, в случае переезда в... РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Внук экс-президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль рассказал РИА Новости, что, в случае переезда в Россию, хотел бы заниматься в стране продвижением общей для россиян и французов исторической памяти, возможно, создать для этого музей. "Продолжить работать в фонде (премии имени Толстого - ред.), создать, может быть, музей для продвижения и защиты истории, наследия наших предков, того, что привнес генерал де Голль в Европе, его политики сближения с Россией", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, чем он хотел бы заниматься в России. Ранее, выступая в Российском государственном социальном университете, де Голль выразил желание переехать в Россию вместе с семьей.
Внук де Голля рассказал, чем хотел бы заниматься в России

Внук Шарля де Голля заявил, что хочет создать музей исторической памяти в России

Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Внук экс-президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль рассказал РИА Новости, что, в случае переезда в Россию, хотел бы заниматься в стране продвижением общей для россиян и французов исторической памяти, возможно, создать для этого музей.
"Продолжить работать в фонде (премии имени Толстого - ред.), создать, может быть, музей для продвижения и защиты истории, наследия наших предков, того, что привнес генерал де Голль в Европе, его политики сближения с Россией", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, чем он хотел бы заниматься в России.
Ранее, выступая в Российском государственном социальном университете, де Голль выразил желание переехать в Россию вместе с семьей.
