Глава Минэнерго США посетит Брюссель для обсуждения поставок энергоресурсов
Глава Минэнерго США посетит Брюссель для обсуждения поставок энергоресурсов - РИА Новости, 10.09.2025
Глава Минэнерго США посетит Брюссель для обсуждения поставок энергоресурсов
10.09.2025
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что посетит Брюссель в четверг, чтобы обсудить снятие барьеров на поставки американской энергии в Европу. "Завтра я отправляюсь в Брюссель. Мы хотим вести эти диалоги и не допускать ненужных барьеров на пути увеличения поставок энергии в Европу", - сказал Райт на форуме Gastech в Италии.
Глава Минэнерго США посетит Брюссель для обсуждения поставок энергоресурсов
