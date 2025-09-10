Рейтинг@Mail.ru
Глава Минэнерго США посетит Брюссель для обсуждения поставок энергоресурсов
17:15 10.09.2025
Глава Минэнерго США посетит Брюссель для обсуждения поставок энергоресурсов
Министр энергетики США Крис Райт заявил, что посетит Брюссель в четверг, чтобы обсудить снятие барьеров на поставки американской энергии в Европу. РИА Новости, 10.09.2025
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что посетит Брюссель в четверг, чтобы обсудить снятие барьеров на поставки американской энергии в Европу. "Завтра я отправляюсь в Брюссель. Мы хотим вести эти диалоги и не допускать ненужных барьеров на пути увеличения поставок энергии в Европу", - сказал Райт на форуме Gastech в Италии.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги США и Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что посетит Брюссель в четверг, чтобы обсудить снятие барьеров на поставки американской энергии в Европу.
"Завтра я отправляюсь в Брюссель. Мы хотим вести эти диалоги и не допускать ненужных барьеров на пути увеличения поставок энергии в Европу", - сказал Райт на форуме Gastech в Италии.
