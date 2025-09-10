https://ria.ru/20250910/glava-2041014015.html

Глава Минэнерго США посетит Брюссель для обсуждения поставок энергоресурсов

Глава Минэнерго США посетит Брюссель для обсуждения поставок энергоресурсов - РИА Новости, 10.09.2025

Глава Минэнерго США посетит Брюссель для обсуждения поставок энергоресурсов

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что посетит Брюссель в четверг, чтобы обсудить снятие барьеров на поставки американской энергии в Европу. РИА Новости, 10.09.2025

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что посетит Брюссель в четверг, чтобы обсудить снятие барьеров на поставки американской энергии в Европу. "Завтра я отправляюсь в Брюссель. Мы хотим вести эти диалоги и не допускать ненужных барьеров на пути увеличения поставок энергии в Европу", - сказал Райт на форуме Gastech в Италии.

