Глава МИД Италии раскритиковал удары Израиля по ХАМАС

Глава МИД Италии раскритиковал удары Израиля по ХАМАС - РИА Новости, 10.09.2025

Глава МИД Италии раскритиковал удары Израиля по ХАМАС

10.09.2025

в мире

израиль

катар

италия

антонио таяни

биньямин нетаньяху

джорджа мелони

хамас

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя удары Израиля по лидерам палестинского движения ХАМАС в Катаре, заявил, что действия, приводящие к эскалации, отдаляют возможность прекращения огня в регионе. "Италия активно работает над достижением соглашения о прекращении огня, мы поддерживаем американское предложение. Каждое действие, которое приводит к эскалации, рискует отдалить возможность прекращения огня", - заявил Таяни журналистам, видеофрагмент опубликовала газета Quotidiano Nazionale. Премьер Италии Джорджа Мелони, в свою очередь, в соцсети Х выразила "искреннюю солидарность" с эмиром Катара, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и подтвердила поддержку Италией всех усилий, направленных на прекращение войны в секторе Газа. "Италия по-прежнему выступает против любой формы эскалации, которая может привести к дальнейшему усугублению кризиса на Ближнем Востоке", - добавила она. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД заявили, что Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.

израиль

катар

италия

2025

Новости

в мире, израиль, катар, италия, антонио таяни, биньямин нетаньяху, джорджа мелони, хамас