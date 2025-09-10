Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Италии раскритиковал удары Израиля по ХАМАС - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/glava-2040899116.html
Глава МИД Италии раскритиковал удары Израиля по ХАМАС
Глава МИД Италии раскритиковал удары Израиля по ХАМАС - РИА Новости, 10.09.2025
Глава МИД Италии раскритиковал удары Израиля по ХАМАС
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя удары Израиля по лидерам палестинского движения ХАМАС в Катаре, заявил, что действия, приводящие к... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T12:39:00+03:00
2025-09-10T12:39:00+03:00
в мире
израиль
катар
италия
антонио таяни
биньямин нетаньяху
джорджа мелони
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146094/33/1460943304_0:145:3000:1833_1920x0_80_0_0_5ac1356675cb9542aedf2a32b7ce8c3e.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя удары Израиля по лидерам палестинского движения ХАМАС в Катаре, заявил, что действия, приводящие к эскалации, отдаляют возможность прекращения огня в регионе. "Италия активно работает над достижением соглашения о прекращении огня, мы поддерживаем американское предложение. Каждое действие, которое приводит к эскалации, рискует отдалить возможность прекращения огня", - заявил Таяни журналистам, видеофрагмент опубликовала газета Quotidiano Nazionale. Премьер Италии Джорджа Мелони, в свою очередь, в соцсети Х выразила "искреннюю солидарность" с эмиром Катара, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и подтвердила поддержку Италией всех усилий, направленных на прекращение войны в секторе Газа. "Италия по-прежнему выступает против любой формы эскалации, которая может привести к дальнейшему усугублению кризиса на Ближнем Востоке", - добавила она. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД заявили, что Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
https://ria.ru/20241109/smi-1982781269.html
https://ria.ru/20250115/gaza-1993920407.html
израиль
катар
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146094/33/1460943304_182:0:2818:1977_1920x0_80_0_0_fbf3423fe8f331c12be756d8a0a77fb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, катар, италия, антонио таяни, биньямин нетаньяху, джорджа мелони, хамас
В мире, Израиль, Катар, Италия, Антонио Таяни, Биньямин Нетаньяху, Джорджа Мелони, ХАМАС
Глава МИД Италии раскритиковал удары Израиля по ХАМАС

Таяни: удары Израиля по ХАМАС отдаляют возможность прекращения огня

© AP Photo / Gregorio BorgiaФлаги Италии и Евросоюза на здании в Риме
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя удары Израиля по лидерам палестинского движения ХАМАС в Катаре, заявил, что действия, приводящие к эскалации, отдаляют возможность прекращения огня в регионе.
"Италия активно работает над достижением соглашения о прекращении огня, мы поддерживаем американское предложение. Каждое действие, которое приводит к эскалации, рискует отдалить возможность прекращения огня", - заявил Таяни журналистам, видеофрагмент опубликовала газета Quotidiano Nazionale.
Сторонники ХАМАС на митинге в честь 10-летия со дня смерти духовного лидера группировки шейха Ахмеда Ясина в городе Газа. 23 марта 2014 года - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
СМИ: Катар под давлением США требует от лидеров ХАМАС уехать из страны
9 ноября 2024, 03:19
Премьер Италии Джорджа Мелони, в свою очередь, в соцсети Х выразила "искреннюю солидарность" с эмиром Катара, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и подтвердила поддержку Италией всех усилий, направленных на прекращение войны в секторе Газа.
"Италия по-прежнему выступает против любой формы эскалации, которая может привести к дальнейшему усугублению кризиса на Ближнем Востоке", - добавила она.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
В российском МИД заявили, что Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.
РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Прекращения огня в Газе добились посредники из Катара, Египта и США
15 января, 21:57
 
В миреИзраильКатарИталияАнтонио ТаяниБиньямин НетаньяхуДжорджа МелониХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала