Глава МИД Италии раскритиковал удары Израиля по ХАМАС
Таяни: удары Израиля по ХАМАС отдаляют возможность прекращения огня
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме
© AP Photo / Gregorio Borgia
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя удары Израиля по лидерам палестинского движения ХАМАС в Катаре, заявил, что действия, приводящие к эскалации, отдаляют возможность прекращения огня в регионе.
"Италия активно работает над достижением соглашения о прекращении огня, мы поддерживаем американское предложение. Каждое действие, которое приводит к эскалации, рискует отдалить возможность прекращения огня", - заявил Таяни журналистам, видеофрагмент опубликовала газета Quotidiano Nazionale.
Премьер Италии Джорджа Мелони, в свою очередь, в соцсети Х выразила "искреннюю солидарность" с эмиром Катара, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и подтвердила поддержку Италией всех усилий, направленных на прекращение войны в секторе Газа.
"Италия по-прежнему выступает против любой формы эскалации, которая может привести к дальнейшему усугублению кризиса на Ближнем Востоке", - добавила она.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
В российском МИД заявили, что Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.
РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.