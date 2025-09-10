https://ria.ru/20250910/gensek-2040837362.html

Компартия Непала после потери власти снова поднимется, заявил генсек

Компартия Непала после потери власти снова поднимется, заявил генсек - РИА Новости, 10.09.2025

Компартия Непала после потери власти снова поднимется, заявил генсек

Шанкар Покхарел, генеральный секретарь Коммунистической партии Непала - Объединенной марксистско-ленинской партии (КПН-ОМЛ), возглавлявшей правительство страны... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T08:23:00+03:00

2025-09-10T08:23:00+03:00

2025-09-10T08:23:00+03:00

в мире

непал

катманду

беспорядки в непале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040464720_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5839d9a7355d9a8447f83196d7dc76b2.jpg

БАНГКОК, 10 сен - РИА Новости. Шанкар Покхарел, генеральный секретарь Коммунистической партии Непала - Объединенной марксистско-ленинской партии (КПН-ОМЛ), возглавлявшей правительство страны до вторника и потерявшей власть в результате массовых протестов и беспорядков, выразил уверенность в том, что партия "поднимется снова", сообщает портал Khabarhub. "В среду утром Покхарел опубликовал в соцсетях стихотворение поэта Нетралала Абхаги. В конце публикации он написал: "Давайте будем терпеливы, давайте сохраним спокойствие - мы поднимемся снова", - говорится в сообщении издания. Заявление генсека прозвучало на следующий день после беспорядков, вызванных протестами, в ходе которых был нанесен значительный ущерб основным государственным институтам, что в конечном итоге привело к падению правительства КПН-ОМЛ, отмечает портал. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.

https://ria.ru/20250909/nepal-2040633078.html

непал

катманду

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, непал, катманду, беспорядки в непале