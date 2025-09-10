https://ria.ru/20250910/gd-2040968799.html

В ГД внесут проект об оценке работы представителей власти через "Госуслуги"

2025-09-10T14:55:00+03:00

общество

россия

хабаровск

якутск

владислав даванков

сардана авксентьева

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772785852_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_a418df26a77ce591ab461a84c06969ab.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект о закреплении права гражданам ежегодно оценивать эффективность работы своих представителей власти посредством тайного электронного голосования через "Госуслуги", документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин. Инициативой предлагается внести изменения в закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". "Предлагается закрепить право граждан ежегодно оценивать эффективность деятельности своих представителей во власти посредством электронного голосования. Для этого необходимо добавить на портал "Госуслуги" функционал, позволяющий проводить тайное голосование, в ходе которого граждане смогут раз в год выставлять оценку работе депутатов всех уровней, губернаторов и глав муниципальных образований", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В документе уточняется, что сейчас у граждан ограничены возможности выразить свое мнение об эффективности работы выборных представителей власти и чиновников, работу губернаторов и глав муниципалитетов официально оценивается только президентом РФ и правительством РФ на основе установленных показателей, а для депутатов вовсе не предусмотрено независимых механизмов общественной оценки. "Наблюдается тенденция к сокращению возможностей прямого участия граждан в формировании и оценке работы представителей власти. Согласно недавно принятому Федеральному закону № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", прямые выборы мэров столиц субъектов РФ упразднены. Хабаровск, Якутск, Абакан, Анадырь, где оставались прямые выборы мэров, должны будут их отменить и привести законодательство в соответствие с федеральным. Фактически руководители муниципалитетов все чаще назначаются местными представительными органами или конкурсными комиссиями, а не избираются непосредственно жителями. В результате, если граждане недовольны работой мэра или главы администрации, у них практически отсутствуют законные механизмы повлиять на ситуацию", - следует из пояснительной записки к законопроекту. В документе отмечается, что существующие формы обратной связи не дают объективной картины удовлетворенности граждан работой депутатов и чиновников, поскольку фактически сводятся к тому, что одни чиновники оценивают работу других. "Такая оценка подразумевает ответ на главный вопрос: насколько эффективно, по мнению жителей, данный выборный орган или должностное лицо выполняют свои обязанности и улучшают жизнь граждан. Механизм проведения такого оценочного голосования и порядок применения его результатов будут подробно определены подзаконными актами: для депутатов Государственной Думы - Правительством РФ, для региональных и муниципальных руководителей - соответственно законами субъектов РФ или муниципальными правовыми актами", - говорится в пояснительной записке. Инициатива направлена на получение прямой обратной связи от граждан, поскольку только они сами могут справедливо определить, насколько эффективно депутаты или главы администраций работают в интересах общества, в связи с этим законопроектом не устанавливаются искусственные критерии "эффективности" - каждый избиратель вправе самостоятельно решить, оправдывает ли депутат или глава региона его доверие, такой подход обеспечит максимально объективную и непредвзятую оценку, отражающую реальное общественное мнение, а не показатели чиновников. В документе подчеркивается, что результаты ежегодного оценочного голосования предлагается публиковать в открытом доступе, чтобы граждане могли видеть реальную картину того, как люди в целом оценивают работу конкретного депутата или чиновника, жители смогут убедиться, разделяют ли их сограждане мнение о том, насколько эффективно работает их выбранный представитель или руководитель. "Подобная практика послужит дополнительным стимулом для должностных лиц прислушиваться к своим избирателям, зная, что уровень поддержки их действий станет достоянием общественности. Более того, опубликованные оценки создадут объективную картину для граждан на будущих выборах: избиратели будут лучше понимать, насколько оправдал тот или иной кандидат ожидания избирателей, и смогут осознанно решить, стоит ли доверять ему повторный мандат. Таким образом, реализуя право граждан на оценку работы власти, предлагаемый законопроект повысит ответственность депутатов и чиновников перед обществом и поспособствует укреплению доверия между государством и гражданами, что полностью соответствует общему курсу на повышение открытости и качества государственного управления", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

2025

