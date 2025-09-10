https://ria.ru/20250910/gaza-2040926598.html

Израильская армия нанесла удар по высотному зданию в Газе

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по многоэтажному зданию в городе Газа, которое использовалось боевиками палестинского движения ХАМАС, сообщила в среду пресс-служба армии. "Некоторое время назад силы ЦАХАЛ нанесли удар по высотному зданию, которое использовалось террористической организацией ХАМАС в районе города Газа", - говорится в сообщении. В пресс-службе утверждают, что палестинские радикалы установили в здании средства для сбора разведданных, а также разместили в нем наблюдательные посты для слежки за израильскими войсками, которые действуют в этом районе. Отмечается, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. В сентябре в рамках расширения военной операции в городе Газа силы ЦАХАЛ начали наносить удары по высотным зданиям в городе, в которых, по утверждению военных, находятся палестинские радикалы. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин заявил, что израильские силы контролируют 40% города Газа и в ближайшие дни расширят военную операцию.

