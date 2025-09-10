https://ria.ru/20250910/gaza-2040926598.html
Израильская армия нанесла удар по высотному зданию в Газе
Израильская армия нанесла удар по высотному зданию в Газе - РИА Новости, 10.09.2025
Израильская армия нанесла удар по высотному зданию в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по многоэтажному зданию в городе Газа, которое использовалось боевиками палестинского движения ХАМАС, сообщила в... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T13:29:00+03:00
2025-09-10T13:29:00+03:00
2025-09-10T13:29:00+03:00
в мире
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036441219_0:204:3010:1897_1920x0_80_0_0_2478d982955a0d6677536ddb74114b7c.jpg
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по многоэтажному зданию в городе Газа, которое использовалось боевиками палестинского движения ХАМАС, сообщила в среду пресс-служба армии. "Некоторое время назад силы ЦАХАЛ нанесли удар по высотному зданию, которое использовалось террористической организацией ХАМАС в районе города Газа", - говорится в сообщении. В пресс-службе утверждают, что палестинские радикалы установили в здании средства для сбора разведданных, а также разместили в нем наблюдательные посты для слежки за израильскими войсками, которые действуют в этом районе. Отмечается, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. В сентябре в рамках расширения военной операции в городе Газа силы ЦАХАЛ начали наносить удары по высотным зданиям в городе, в которых, по утверждению военных, находятся палестинские радикалы. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин заявил, что израильские силы контролируют 40% города Газа и в ближайшие дни расширят военную операцию.
https://ria.ru/20250910/konflikt-1915630213.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036441219_34:0:2709:2006_1920x0_80_0_0_2f2c826e62229d8b24a91dceafc81f03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас
Израильская армия нанесла удар по высотному зданию в Газе
ЦАХАЛ утверждает, что ударила по используемому ХАМАС высотному зданию в Газе
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по многоэтажному зданию в городе Газа, которое использовалось боевиками палестинского движения ХАМАС, сообщила в среду пресс-служба армии.
"Некоторое время назад силы ЦАХАЛ нанесли удар по высотному зданию, которое использовалось террористической организацией ХАМАС
в районе города Газа", - говорится в сообщении.
В пресс-службе утверждают, что палестинские радикалы установили в здании средства для сбора разведданных, а также разместили в нем наблюдательные посты для слежки за израильскими войсками, которые действуют в этом районе. Отмечается, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения.
В сентябре в рамках расширения военной операции в городе Газа силы ЦАХАЛ начали наносить удары по высотным зданиям в городе, в которых, по утверждению военных, находятся палестинские радикалы. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин заявил, что израильские силы контролируют 40% города Газа и в ближайшие дни расширят военную операцию.