Рейтинг@Mail.ru
"Шаману" Габышеву смягчили условия содержания в психбольнице - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/gabyshev-2041024007.html
"Шаману" Габышеву смягчили условия содержания в психбольнице
"Шаману" Габышеву смягчили условия содержания в психбольнице - РИА Новости, 10.09.2025
"Шаману" Габышеву смягчили условия содержания в психбольнице
Решением суда "шамана" Александра Габышева перевели в учреждение общего типа – Якутский психоневрологический диспансер, сообщила РИА Новости адвокат Ольга... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T17:41:00+03:00
2025-09-10T17:41:00+03:00
якутск
александр габышев (якутский шаман)
приморский краевой суд
россия
республика саха (якутия)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155884/16/1558841630_0:16:877:509_1920x0_80_0_0_2a7c745b503e1dc8c027217db1948d9a.jpg
ЯКУТСК, 10 сен – РИА Новости. Решением суда "шамана" Александра Габышева перевели в учреждение общего типа – Якутский психоневрологический диспансер, сообщила РИА Новости адвокат Ольга Тимофеева. В июне сообщалось, что Приморский краевой суд отменил постановление Уссурийского районного суда, который отказал в переводе Габышева из психбольницы спецтипа в учреждение общего типа. "Александра Габышева перевели на основании решения суда на общий режим в ЯРПНД", - рассказала правозащитница. Условия содержания "шамана" смягчились, в Якутском психдиспансере он может созваниваться с родственниками и близкими. Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.
https://ria.ru/20250702/peterburg-2026691311.html
https://ria.ru/20250801/moskva-2032873457.html
якутск
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155884/16/1558841630_0:43:877:701_1920x0_80_0_0_0f0e731b2e3da71f9de29fada30d5816.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
якутск, александр габышев (якутский шаман), приморский краевой суд, россия, республика саха (якутия), происшествия
Якутск, Александр Габышев (якутский шаман), Приморский краевой суд, Россия, Республика Саха (Якутия), Происшествия
"Шаману" Габышеву смягчили условия содержания в психбольнице

Шамана Габышева по решению суда перевели в Якутский психдиспансер

CC BY-SA 4.0 / Ybelov / Александр Габышев
Александр Габышев - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
CC BY-SA 4.0 / Ybelov /
Александр Габышев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 10 сен – РИА Новости. Решением суда "шамана" Александра Габышева перевели в учреждение общего типа – Якутский психоневрологический диспансер, сообщила РИА Новости адвокат Ольга Тимофеева.
В июне сообщалось, что Приморский краевой суд отменил постановление Уссурийского районного суда, который отказал в переводе Габышева из психбольницы спецтипа в учреждение общего типа.
Суд - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Суд отправил на лечение мужчину, объявившего Путина в розыск
2 июля, 11:36
"Александра Габышева перевели на основании решения суда на общий режим в ЯРПНД", - рассказала правозащитница.
Условия содержания "шамана" смягчились, в Якутском психдиспансере он может созваниваться с родственниками и близкими.
Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
В Москве хотят отправить на лечение мужчину, выбросившего семью из окна
1 августа, 16:36
 
ЯкутскАлександр Габышев (якутский шаман)Приморский краевой судРоссияРеспублика Саха (Якутия)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала