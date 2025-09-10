https://ria.ru/20250910/gabyshev-2041024007.html
"Шаману" Габышеву смягчили условия содержания в психбольнице
ЯКУТСК, 10 сен – РИА Новости. Решением суда "шамана" Александра Габышева перевели в учреждение общего типа – Якутский психоневрологический диспансер, сообщила РИА Новости адвокат Ольга Тимофеева. В июне сообщалось, что Приморский краевой суд отменил постановление Уссурийского районного суда, который отказал в переводе Габышева из психбольницы спецтипа в учреждение общего типа. "Александра Габышева перевели на основании решения суда на общий режим в ЯРПНД", - рассказала правозащитница. Условия содержания "шамана" смягчились, в Якутском психдиспансере он может созваниваться с родственниками и близкими. Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.
