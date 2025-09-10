Число задержанных во Франции превысило 520 человек

Рейтинг@Mail.ru
23:33 10.09.2025 (обновлено: 23:36 10.09.2025)
в мире
франция
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Число задержанных на масштабных протестах во Франции превысило 520 человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные полиции."Префектура полиции заявила, что по всей стране был задержан 521 человек, в том числе 251 в Париже", - указывает телеканал.
в мире, франция
В мире, Франция
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Число задержанных на масштабных протестах во Франции превысило 520 человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные полиции.
"Префектура полиции заявила, что по всей стране был задержан 521 человек, в том числе 251 в Париже", - указывает телеканал.
В МВД Франции заявили о проведении 50 операций для подавления протестов
Вчера, 22:56
 
В миреФранция
 
 
