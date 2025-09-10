https://ria.ru/20250910/frantsiya-2041075755.html
Число задержанных во Франции превысило 520 человек
2025-09-10T23:33:00+03:00
2025-09-10T23:33:00+03:00
2025-09-10T23:36:00+03:00
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Число задержанных на масштабных протестах во Франции превысило 520 человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные полиции."Префектура полиции заявила, что по всей стране был задержан 521 человек, в том числе 251 в Париже", - указывает телеканал.
