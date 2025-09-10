В массовых протестах во Франции приняли участие 80 тысяч студентов
Во Франции 80 тысяч молодых людей приняли участие в протестах
© AP Photo / Jean-Francois BadiasБеспорядки в Лиле. 10 сентября 2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Беспорядки в Лиле. 10 сентября 2025
ПАРИЖ, 10 сен - РИА Новости. Массовые протесты во Франции привлекли 80 тысяч студентов, сообщает в среду студенческий профсоюз Union Etudiante.
"80 тысяч молодых (участников протестов - ред.) вышли на улицы 10 сентября по всей Франции! Это историческое событие!" - написал профсоюз в соцсети Х.
Протестующие, согласно заявлению, выступают за отставку президента Эммануэля Макрона и прекращение "его социальной и расистской войны".
В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем всё". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек. В связи с отсутствием централизованной организации и единого формата проведения демонстраций власти опасаются возникновения беспорядков. Среди сторонников протестного движения уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". На этом фоне для обеспечения порядка будут задействованы 80 тысяч правоохранителей.
В июле бывший тогда премьером Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.