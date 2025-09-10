https://ria.ru/20250910/frantsiya-2041003730.html

Во Франции бывший ученик напал на лицей и ранил двух человек

франция

в мире

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Бывший ученик напал с ножом на лицей во французском курортном городе Антиб и ранил двух человек, сообщает газета Nice-Matin.По данным издания, пострадавшими из-за нападения оказались учитель и ученик. Нападавшего арестовали сотрудники правоохранительных органов после того, как он укрылся в кабинете директора, уточнила газета."Это злоумышленник-одиночка, бывший ученик. Его удалось обезвредить благодаря мужеству директора, который поговорил с ним, несмотря на то, что тот был вооружен", - сообщил мэр Антиба Жан Леонетти, слова которого привело издание.Газета добавляет, что ранения не угрожают жизни пострадавших.

франция

франция, в мире