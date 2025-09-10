https://ria.ru/20250910/frantsiya-2041003730.html
Во Франции бывший ученик напал на лицей и ранил двух человек
Во Франции бывший ученик напал на лицей и ранил двух человек - РИА Новости, 10.09.2025
Во Франции бывший ученик напал на лицей и ранил двух человек
Бывший ученик напал с ножом на лицей во французском курортном городе Антиб и ранил двух человек, сообщает газета Nice-Matin. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T16:43:00+03:00
2025-09-10T16:43:00+03:00
2025-09-10T16:45:00+03:00
франция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:169:3071:1896_1920x0_80_0_0_c2dcb0303ef326cfba8ae42d2ccfbf31.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Бывший ученик напал с ножом на лицей во французском курортном городе Антиб и ранил двух человек, сообщает газета Nice-Matin.По данным издания, пострадавшими из-за нападения оказались учитель и ученик. Нападавшего арестовали сотрудники правоохранительных органов после того, как он укрылся в кабинете директора, уточнила газета."Это злоумышленник-одиночка, бывший ученик. Его удалось обезвредить благодаря мужеству директора, который поговорил с ним, несмотря на то, что тот был вооружен", - сообщил мэр Антиба Жан Леонетти, слова которого привело издание.Газета добавляет, что ранения не угрожают жизни пострадавших.
https://ria.ru/20250424/nant-2013218845.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae29d981833775e80cd365524d604827.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, в мире
Во Франции бывший ученик напал на лицей и ранил двух человек
Бывший ученик напал на лицей во французском Антибе и ранил ножом двух человек
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.
Бывший ученик напал с ножом на лицей во французском курортном городе Антиб и ранил двух человек, сообщает газета Nice-Matin
.
По данным издания, пострадавшими из-за нападения оказались учитель и ученик. Нападавшего арестовали сотрудники правоохранительных органов после того, как он укрылся в кабинете директора, уточнила газета.
"Это злоумышленник-одиночка, бывший ученик. Его удалось обезвредить благодаря мужеству директора, который поговорил с ним, несмотря на то, что тот был вооружен", - сообщил мэр Антиба Жан Леонетти, слова которого привело издание.
Газета добавляет, что ранения не угрожают жизни пострадавших.