Во Франции бывший ученик напал на лицей и ранил двух человек

16:43 10.09.2025 (обновлено: 16:45 10.09.2025)
франция
в мире
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Бывший ученик напал с ножом на лицей во французском курортном городе Антиб и ранил двух человек, сообщает газета Nice-Matin.По данным издания, пострадавшими из-за нападения оказались учитель и ученик. Нападавшего арестовали сотрудники правоохранительных органов после того, как он укрылся в кабинете директора, уточнила газета."Это злоумышленник-одиночка, бывший ученик. Его удалось обезвредить благодаря мужеству директора, который поговорил с ним, несмотря на то, что тот был вооружен", - сообщил мэр Антиба Жан Леонетти, слова которого привело издание.Газета добавляет, что ранения не угрожают жизни пострадавших.
2025
франция, в мире
Франция, В мире
Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Бывший ученик напал с ножом на лицей во французском курортном городе Антиб и ранил двух человек, сообщает газета Nice-Matin.
По данным издания, пострадавшими из-за нападения оказались учитель и ученик. Нападавшего арестовали сотрудники правоохранительных органов после того, как он укрылся в кабинете директора, уточнила газета.
"Это злоумышленник-одиночка, бывший ученик. Его удалось обезвредить благодаря мужеству директора, который поговорил с ним, несмотря на то, что тот был вооружен", - сообщил мэр Антиба Жан Леонетти, слова которого привело издание.
Газета добавляет, что ранения не угрожают жизни пострадавших.
