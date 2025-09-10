https://ria.ru/20250910/frantsija-2041056085.html

Число задержанных на протестах во Франции достигло 473

Число задержанных на протестах во Франции достигло 473 - РИА Новости, 10.09.2025

Число задержанных на протестах во Франции достигло 473

Число задержанных в ходе масштабных протестов во Франции достигло 473, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T20:30:00+03:00

2025-09-10T20:30:00+03:00

2025-09-10T21:19:00+03:00

в мире

франция

париж

европа

франсуа байру

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041040585_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2bc44a70facb1cbffa915a708b39e11f.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Число задержанных в ходе масштабных протестов во Франции достигло 473, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД. BFMTV в среду объявлял о 327 задержаниях. "МВД сообщило о 473 задержаниях по всей стране, среди которых 203 - в Париже. Среди задержанных 339 заключены под стражу", - говорится в сообщении канала. BFMTV отмечает, что по меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения в ходе этих протестов.В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек. Среди сторонников протестного движения уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". На этом фоне для обеспечения порядка будут задействованы 80 тысяч правоохранителей. В июле бывший тогда премьером Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Министерство обороны, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.

https://ria.ru/20250910/frantsiya-2040981808.html

франция

париж

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, париж, европа, франсуа байру