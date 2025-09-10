Во Франции заявили о растущем разрыве между богатыми и бедными

Рейтинг@Mail.ru
ПАРИЖ, 10 сен – РИА Новости. Французы, вышедшие в среду в Париже на массовые протесты против предложенных властями мер жесткой экономии, рассказали РИА Новости о растущем в стране разрыве между богатыми и бедными.
В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем всё". В общей сложности по всей стране ожидается 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек.
"За (экс-премьером Франсуа – ред.) Байру… стоит план жесткой экономии на 44 миллиарда евро, который затрагивает пенсионеров, общественные службы, заморозку зарплат. То есть платить заставляют одних и тех же людей, а именно работников и самых бедных в этой стране. С другой стороны – миллиардеры, которые ещё никогда не были так богаты, и дивиденды, которые ещё никогда не выплачивались так хорошо … С одной стороны – центр богатства, а с другой – центр бедности", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что за последние семь лет 40 крупнейших предприятий Франции выплатили акционерам 466 миллиардов евро, в то время как 10 миллионов человек в стране живут за чертой бедности. По словам мужчины, это возмутительное положение дел для мировой державы.
"Ситуация на рынке труда ухудшается с огромной скоростью. Мы, работники, делаем предприятиям прибыль. Необходимо, чтобы мы завтра представили свои требования. Я работаю в больнице… Они убивают здравоохранение, чтобы миллиардеры и буржуазия могли накапливать свои миллиарды. Состояние 500 самых богатых людей Франции достигает 1200 миллиардов. Это мы, работники, его создали все вместе, благодаря нашей коллективной работе", - поделился мнением другой участник протестов.
Он назвал предложенные властями меры экономии "атакой на работников" и заявил, что не питает иллюзий насчет будущего правительства.
В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.
