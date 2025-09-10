https://ria.ru/20250910/flotiliya-2040818304.html

Главное судно флотилии Греты Тунберг стало целью атаки БПЛА, сообщили СМИ

Самый крупный корабль "Флотилии свободы" которая направляется в сектор Газа с целью прорыва блокады атакован беспилотником в порту Туниса, сообщает ливанский... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T02:36:00+03:00

2025-09-10T02:36:00+03:00

2025-09-10T02:48:00+03:00

в мире

флотилия свободы

БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости. Самый крупный корабль "Флотилии свободы" которая направляется в сектор Газа с целью прорыва блокады атакован беспилотником в порту Туниса, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление "Международной флотилии стойкости" (альтернативное название "Флотилии свободы")."Крупнейшее судно во флотилии подверглось новой атаке, предположительно с применением ударного дрона, на его борту вспыхнул пожар", - цитирует телеканал.Согласно заявлению испанское судно "Альма" подверглось атаке с применением ударного дрона во время стоянки в порту Сиди-Бу-Саид в Тунисе.Как ожидается, к флотилии, которая может достичь сектора Газа 14 или 15 сентября, в ходе ее продвижения к Газе суммарно присоединятся около 70 судов. В инициативе принимают участие делегации из 44 стран.

