Главное судно флотилии Греты Тунберг стало целью атаки БПЛА, сообщили СМИ
Шведская экоактивистка Грета Тунберг на лодке, направляющейся из Барселоны в Газу
© AP Photo / Emilio Morenatti
Шведская экоактивистка Грета Тунберг на лодке, направляющейся из Барселоны в Газу. Архивное фото
БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости. Самый крупный корабль "Флотилии свободы" которая направляется в сектор Газа с целью прорыва блокады атакован беспилотником в порту Туниса, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление "Международной флотилии стойкости" (альтернативное название "Флотилии свободы").
"Крупнейшее судно во флотилии подверглось новой атаке, предположительно с применением ударного дрона, на его борту вспыхнул пожар", - цитирует телеканал.
Согласно заявлению испанское судно "Альма" подверглось атаке с применением ударного дрона во время стоянки в порту Сиди-Бу-Саид в Тунисе.
Как ожидается, к флотилии, которая может достичь сектора Газа 14 или 15 сентября, в ходе ее продвижения к Газе суммарно присоединятся около 70 судов. В инициативе принимают участие делегации из 44 стран.