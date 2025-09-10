https://ria.ru/20250910/fizra-2040857484.html
После смерти школьницы на уроке физкультуры на Камчатке завели дело
После смерти школьницы на уроке физкультуры на Камчатке завели дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти школьницы на уроке физкультуры в Камчатском крае, сообщили в следственном управлении СК. РИА Новости, 10.09.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен – РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти школьницы на уроке физкультуры в Камчатском крае, сообщили в следственном управлении СК. По данным СК, в среду на уроке физкультуры в одной из школ города Елизово в Камчатском крае ребенку стало плохо. Девочка потеряла сознание и впала в кому. Работники школы вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила школьницу в реанимацию Елизовской районной больницы. Однако спасти ребенка не удалось — спустя непродолжительное время девочка скончалась, не приходя в сознание. "Следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю для установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по факту наступления смерти 14-летней девочки", — сообщили в СК. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следствию предстоит выяснить, были ли соблюдены все необходимые требования безопасности при проведении урока физкультуры.
