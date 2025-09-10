https://ria.ru/20250910/fizra-2040857484.html

После смерти школьницы на уроке физкультуры на Камчатке завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти школьницы на уроке физкультуры в Камчатском крае, сообщили в следственном управлении СК. РИА Новости, 10.09.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен – РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти школьницы на уроке физкультуры в Камчатском крае, сообщили в следственном управлении СК. По данным СК, в среду на уроке физкультуры в одной из школ города Елизово в Камчатском крае ребенку стало плохо. Девочка потеряла сознание и впала в кому. Работники школы вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила школьницу в реанимацию Елизовской районной больницы. Однако спасти ребенка не удалось — спустя непродолжительное время девочка скончалась, не приходя в сознание. "Следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю для установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по факту наступления смерти 14-летней девочки", — сообщили в СК. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следствию предстоит выяснить, были ли соблюдены все необходимые требования безопасности при проведении урока физкультуры.

