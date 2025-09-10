Рейтинг@Mail.ru
После смерти школьницы на уроке физкультуры на Камчатке завели дело - РИА Новости, 10.09.2025
10:10 10.09.2025
После смерти школьницы на уроке физкультуры на Камчатке завели дело
После смерти школьницы на уроке физкультуры на Камчатке завели дело - РИА Новости, 10.09.2025
После смерти школьницы на уроке физкультуры на Камчатке завели дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти школьницы на уроке физкультуры в Камчатском крае, сообщили в следственном управлении СК. РИА Новости, 10.09.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен – РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти школьницы на уроке физкультуры в Камчатском крае, сообщили в следственном управлении СК. По данным СК, в среду на уроке физкультуры в одной из школ города Елизово в Камчатском крае ребенку стало плохо. Девочка потеряла сознание и впала в кому. Работники школы вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила школьницу в реанимацию Елизовской районной больницы. Однако спасти ребенка не удалось — спустя непродолжительное время девочка скончалась, не приходя в сознание. "Следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю для установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по факту наступления смерти 14-летней девочки", — сообщили в СК. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следствию предстоит выяснить, были ли соблюдены все необходимые требования безопасности при проведении урока физкультуры.
происшествия, камчатский край, елизово, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Камчатский край, Елизово, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
После смерти школьницы на уроке физкультуры на Камчатке завели дело

СК возбудил дело после смерти школьницы на уроке физкультуры на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен – РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти школьницы на уроке физкультуры в Камчатском крае, сообщили в следственном управлении СК.
По данным СК, в среду на уроке физкультуры в одной из школ города Елизово в Камчатском крае ребенку стало плохо. Девочка потеряла сознание и впала в кому. Работники школы вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила школьницу в реанимацию Елизовской районной больницы. Однако спасти ребенка не удалось — спустя непродолжительное время девочка скончалась, не приходя в сознание.
"Следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю для установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по факту наступления смерти 14-летней девочки", — сообщили в СК.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следствию предстоит выяснить, были ли соблюдены все необходимые требования безопасности при проведении урока физкультуры.
Стала известна причина смерти школьницы под Ульяновском
1 сентября, 14:00
1 сентября, 14:00
 
ПроисшествияКамчатский крайЕлизовоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
