В Минкультуры не поступало заявление на прокат "Кремлевского волшебника"

В Минкультуры РФ не поступало заявление на прокат фильма "Кремлевский волшебник"
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Министерство культуры России все еще не получало заявлений для выдачи прокатного удостоверения фильма "Кремлевский волшебник", в котором британский актер Джуд Лоу исполнил роль президента России Владимира Путина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Как ранее выяснил корреспондент РИА Новости, к премьере готовятся несколько кинотеатров. При этом дата выхода фильма в прокат не уточняется.
"Заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения на фильм "Кремлёвский волшебник" по состоянию на утро 10 сентября в Минкультуры России не поступало", - говорится в сообщении.
Карточка фильма с анонсом "Скоро на Premier" появилась на сайте онлайн-кинотеатра Premier, однако в пресс-службе кинотеатра сообщили РИА Новости, что фильм к появлению на платформе не планируется.
Ранее издание Deadline сообщало, что Лоу исполнит роль президента РФ в новом фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник", основанном на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. По сообщению издания, премьера фильма "Кремлевский волшебник" состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале 31 августа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле нормально и с пониманием относятся к использованию образа российского лидера за рубежом. Сам Путин в ходе пресс-конференции в Пекине по итогам его поездки в Китай сказал журналистам, что пока не видел фильм и не слышал о нем.
