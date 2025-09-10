https://ria.ru/20250910/fbr-2041066650.html

В ФБР заявили, что следят за инцидентом со стрельбой в активиста Кирка

Глава ФБР Кэш Патель заявил, что ведомство внимательно следит за инцидентом со стрельбой в консервативного активиста Чарли Кирка. РИА Новости, 10.09.2025

в мире

юта

кэш патель

марджори тейлор грин

фбр

покушение на американского политика чарли кирка

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель заявил, что ведомство внимательно следит за инцидентом со стрельбой в консервативного активиста Чарли Кирка. Ранее в среду конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила, что Кирка "подстрелили" на массовом мероприятии. "Мы внимательно следим за сообщениями о трагической стрельбе с участием Чарли Кирка в Университете долины Юты. Наши мысли с Чарли, его близкими и всеми пострадавшими. Агенты быстро прибудут на место происшествия, и ФБР полностью поддерживает продолжающиеся усилия по реагированию и расследованию", - написал он в соцсети X.

