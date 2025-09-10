Рейтинг@Mail.ru
В ФБР заявили, что следят за инцидентом со стрельбой в активиста Кирка - РИА Новости, 10.09.2025
22:13 10.09.2025 (обновлено: 23:03 10.09.2025)
В ФБР заявили, что следят за инцидентом со стрельбой в активиста Кирка
Глава ФБР Кэш Патель заявил, что ведомство внимательно следит за инцидентом со стрельбой в консервативного активиста Чарли Кирка. РИА Новости, 10.09.2025
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель заявил, что ведомство внимательно следит за инцидентом со стрельбой в консервативного активиста Чарли Кирка. Ранее в среду конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила, что Кирка "подстрелили" на массовом мероприятии. "Мы внимательно следим за сообщениями о трагической стрельбе с участием Чарли Кирка в Университете долины Юты. Наши мысли с Чарли, его близкими и всеми пострадавшими. Агенты быстро прибудут на место происшествия, и ФБР полностью поддерживает продолжающиеся усилия по реагированию и расследованию", - написал он в соцсети X.
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель заявил, что ведомство внимательно следит за инцидентом со стрельбой в консервативного активиста Чарли Кирка.
Ранее в среду конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила, что Кирка "подстрелили" на массовом мероприятии.
"Мы внимательно следим за сообщениями о трагической стрельбе с участием Чарли Кирка в Университете долины Юты. Наши мысли с Чарли, его близкими и всеми пострадавшими. Агенты быстро прибудут на место происшествия, и ФБР полностью поддерживает продолжающиеся усилия по реагированию и расследованию", - написал он в соцсети X.
В США застрелили консервативного политика Чарли Кирка
