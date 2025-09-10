https://ria.ru/20250910/evropa-2040836727.html

Европа не готова к войне с Россией, считает турецкий эксперт

Европа не готова к войне с Россией, считает турецкий эксперт - РИА Новости, 10.09.2025

Европа не готова к войне с Россией, считает турецкий эксперт

Западная поддержка Украины имеет свои пределы, и европейские страны не хотят прямого военного конфликта с Россией, заявил РИА Новости турецкий политический... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T08:15:00+03:00

2025-09-10T08:15:00+03:00

2025-09-10T08:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

европа

кир стармер

эммануэль макрон

владимир путин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

АНКАРА, 10 сен – РИА Новости. Западная поддержка Украины имеет свои пределы, и европейские страны не хотят прямого военного конфликта с Россией, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Умит Назми Хазыр. По его словам, помощь Запада ограничивается поставками оружия, финансовой поддержкой, обменом разведданными и дипломатическим давлением. "Прямое участие НАТО и европейских государств в боевых действиях чревато риском эскалации, вплоть до ядерного противостояния", - отметил эксперт. Собеседник агентства добавил, что США и ЕС придерживаются стратегии долгосрочного истощения России через поддержку Украины, что для Запада менее рискованно, чем открытая война. "Даже при высокой поддержке Украины в Европе, перспектива прямого конфликта вызывает серьёзную озабоченность, а позиции Венгрии и Словакии существенно отличаются. Присутствие европейских войск в Украине вряд ли окажет сдерживающий эффект на Россию", - подчеркнул аналитик. Ранее в Париже прошла встреча так называемой "коалиции желающих" под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам встречи французский лидер сообщил, что 26 стран договорились разместить на Украине силы сдерживания после возможного прекращения огня. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

https://ria.ru/20250905/ukraina-2039822146.html

https://ria.ru/20250904/koalitsiya-2039543942.html

https://ria.ru/20250829/ukraina-2038385061.html

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, европа, кир стармер, эммануэль макрон, владимир путин, евросоюз, нато, в мире