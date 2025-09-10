https://ria.ru/20250910/es-2040993901.html

"Использует все карты". В США раскрыли план ЕС против России

"Использует все карты". В США раскрыли план ЕС против России

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Брюссель хочет втянуть Североатлантический альянс в открытый конфликт с Россией, заявил бывший советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн в соцсети Х."ЕС решительно стремится к непосредственному противостоянию с Россией и готов использовать все карты, любые уловки, чтобы найти способ втянуть НАТО в гораздо более прямой конфликт", — говорится в публикации.Флинн также призвал найти мирное решение украинского кризиса.На прошлой неделе в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева.В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.

