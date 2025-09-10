Сооснователь Oracle обогнал Маска в списке богатейших людей планеты

https://ria.ru/20250910/ellison-2041024419.html

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сооснователь производителя программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон благодаря взлету котировок компании на фондовой бирже — почти на 40 процентов — впервые возглавил список богатейших людей планеты, обогнав предпринимателя Илона Маска, сообщило агентство Bloomberg.Согласно расчетам Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние Эллисона оценивается в 393 миллиарда долларов, оно подскочило за сутки на максимальный со времен подсчета индекса 101 миллиард долларов.Богатство Маска составляет 385 миллиардов долларов.Oracle ранее опубликовала финансовую отчетность. В прошедшем квартале финансового года (завершился 31 августа) выручка подразделения облачных технологий подскочила на 27,8 процента в годовом выражении — до 7,186 миллиарда долларов. В том числе выручка от облачной инфраструктуры поднялась до 3,347 миллиарда долларов, или на 55,3 процента.После этого акции компании взлетают в цене на 39 процентов.Американская корпорация Oracle была основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в Остине, штат Техас. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире.

