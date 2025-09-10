https://ria.ru/20250910/ekspert-2040898001.html

Эксперт оценил вероятность провокаций на выборах в Молдавии

Эксперт оценил вероятность провокаций на выборах в Молдавии - РИА Новости, 10.09.2025

Эксперт оценил вероятность провокаций на выборах в Молдавии

Власти Молдавии в случае поражения правящей проевропейской партии "Действие и солидарность" (ПДС) на парламентских выборах 28 сентября могут пойти на провокацию

ТИРАСПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Власти Молдавии в случае поражения правящей проевропейской партии "Действие и солидарность" (ПДС) на парламентских выборах 28 сентября могут пойти на провокацию против Приднестровья и российских войск в регионе, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. "На фоне неутешительных для правящей Партии "Действие и солидарность" соцопросов и наблюдая за крутыми мерами властей по подавлению оппозиции и неугодных СМИ в экспертном сообществе все чаще возникает вопрос, как будет реагировать (президент Молдавии) Майя Санду на поражение своей партии? Ведь возможности фальсификаций не безграничны, а уходить подобру-поздорову эти люди не хотят", - сказал Шорников. По его словам, власти Молдавии могут избрать экстремальный вариант, то есть отменить выборы до их проведения на основании введения военного положения. "Вооруженную провокацию на Днестре против российских миротворцев могут помочь организовать какие-нибудь англосаксонские специалисты по операциям под чужим флагом. А потом можно позвать на помощь Киев и Бухарест и разом решить сразу две проблемы – российского военного присутствия и приднестровской государственности. Однако это весьма рискованная акция, которая может закончиться для Санду судебным приговором", - отметил эксперт. В то же время он допускает несколько сценариев, в том числе самый мягкий – допустить созыв оппозиционного парламента, но заблокировать любую выдвинутую им кандидатуру премьера. "После нескольких неудачных попыток парламент будет распущен и будут объявлены новые выборы. Но этот вариант не очень надежен, оппозиционные парламентарии, получив депутатские полномочия, могут попытаться снести власть с помощью улицы", - сказал собеседник агентства. По его мнению, более надежный вариант – "румынский". "Сразу отменить неудобные результаты выборов, объявить о российском вмешательстве и снять на этом основании лидера гонки. Благо конституционный суд у Санду карманный, а поддержка ЕС не заставит себя ждать", - уточнил эксперт. Он полагает, что есть и более хитроумные варианты, связанные с понижением реального уровня полномочий парламента и правительства и расширением функционала Высшего совета безопасности, контроль над которым находится в руках Санду. "Этот путь сложный и, естественно, юридически небезупречный. Однако, имея в числе своих инструментов конституционный суд, есть шанс пройти между струйками", - подчеркнул Шорников.

