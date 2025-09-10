https://ria.ru/20250910/ekipazh-2040826556.html
Экипаж Ми-28НМ группировки "Север" нанес удар по бронетехнике ВСУ
Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил живую силу и бронетехнику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил живую силу и бронетехнику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ поразил живую силу и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета", - говорится в сообщении.
