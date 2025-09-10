Рейтинг@Mail.ru
14:12 10.09.2025
Ефимов: в Москве выделили участки для трех производств медоборудования
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Москве выделили участки для строительства трех производств медоборудования и лекарств, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Для строительства и расширения производств, работающих в разных отраслях промышленности, город предоставляет инвесторам в аренду землю по льготной ставке – один рубль в год. Такая мера поддержки позволяет компаниям снизить расходы на начальном этапе и ускорить запуск новых проектов. Участки общей площадью более 16,7 гектара выделены для создания трех предприятий по выпуску медицинских изделий". -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что объекты построят на юго-востоке и юго-западе города, их общая площадь составит более125 тысяч квадратных метров. В реализацию проектов вложат около 15 миллиардов рублей.В районе Зюзино построят производственный комплекс площадью 14 тысяч "квадратов", где займутся выпуском всех типов штативов рентгенодиагностических аппаратов. На севере столицы построят предприятия по производству лекарств и ортопедических медицинских изделий площадью более 100 и 2,2 тысячи "квадратов" соответственно, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе расположены более 300 предприятий, которые производят лекарственные средства и медизделия.
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Ефимов: школу на 800 мест построят в Крюкове
Ефимов: школу на 800 мест построят в Крюкове
Вчера, 09:12
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
