Ефимов: школу на 800 мест построят в Крюкове

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Школу на 800 учеников построят в Зеленограде, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что образовательный комплекс возведут на территории бывшего Центра информатики и электроники в Крюкове. Объект займет участок площадью 2,6 гектара."В нем расположатся блоки начальной, средней и старшей школы. Помимо учебных кабинетов, там будут просторные рекреации, спортивный зал, многофункциональное многосветное пространство и пищеблок. Территорию вокруг учреждения благоустроят и создадут площадки для развития физической культуры учеников", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении подчеркивается, что для строительства объекта внесены изменения в правила землепользования и застройки.Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что бывшая промзона Центра информатики и электроники в Зеленограде превращается в современный жилой район.

