https://ria.ru/20250910/efimov-2040748731.html
Ефимов: школу на 800 мест построят в Крюкове
Ефимов: школу на 800 мест построят в Крюкове - РИА Новости, 10.09.2025
Ефимов: школу на 800 мест построят в Крюкове
Школу на 800 учеников построят в Зеленограде, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T09:12:00+03:00
2025-09-10T09:12:00+03:00
2025-09-10T09:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_0:97:3000:1785_1920x0_80_0_0_c763f64266ae16a8531cf40cc6fe0956.jpg
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Школу на 800 учеников построят в Зеленограде, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что образовательный комплекс возведут на территории бывшего Центра информатики и электроники в Крюкове. Объект займет участок площадью 2,6 гектара."В нем расположатся блоки начальной, средней и старшей школы. Помимо учебных кабинетов, там будут просторные рекреации, спортивный зал, многофункциональное многосветное пространство и пищеблок. Территорию вокруг учреждения благоустроят и создадут площадки для развития физической культуры учеников", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении подчеркивается, что для строительства объекта внесены изменения в правила землепользования и застройки.Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что бывшая промзона Центра информатики и электроники в Зеленограде превращается в современный жилой район.
https://ria.ru/20250909/efimov-2040657910.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_13e61be69634079c9b5fabaaaa436d9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: школу на 800 мест построят в Крюкове
Ефимов: в Зеленограде возведут школу на 800 учеников
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Школу на 800 учеников построят в Зеленограде, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что образовательный комплекс возведут на территории бывшего Центра информатики и электроники в Крюкове. Объект займет участок площадью 2,6 гектара.
"В нем расположатся блоки начальной, средней и старшей школы. Помимо учебных кабинетов, там будут просторные рекреации, спортивный зал, многофункциональное многосветное пространство и пищеблок. Территорию вокруг учреждения благоустроят и создадут площадки для развития физической культуры учеников", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении подчеркивается, что для строительства объекта внесены изменения в правила землепользования и застройки.
Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что бывшая промзона Центра информатики и электроники в Зеленограде превращается в современный жилой район.