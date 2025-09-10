https://ria.ru/20250910/dtp-2040968640.html

В Волгоградской области микроавтобус столкнулся с грузовиком

Пять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе в Волгоградской области, сообщает ГУМВД по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2025

ВОЛГОГРАД, 10 сен – РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе в Волгоградской области, сообщает ГУМВД по региону в своем Telegram-канале. По данным полиции, около 04.00 на трассе в Новоаннинском районе столкнулись грузовик Hino и микроавтобус Iveco. "По предварительной информации, в результате ДТП пострадали пять пассажиров микроавтобуса", - говорится в сообщении ГУМВД. Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения, после ДТП были госпитализированы двое мужчин в состоянии средней степени тяжести, еще один мужчина был направлен на амбулаторное лечение, две пострадавшие женщины отказались от госпитализации.

