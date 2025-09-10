Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области микроавтобус столкнулся с грузовиком
14:54 10.09.2025 (обновлено: 14:59 10.09.2025)
В Волгоградской области микроавтобус столкнулся с грузовиком
В Волгоградской области микроавтобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 10.09.2025
В Волгоградской области микроавтобус столкнулся с грузовиком
Пять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе в Волгоградской области, сообщает ГУМВД по региону в своем Telegram-канале.
происшествия
волгоградская область
новоаннинский район
ВОЛГОГРАД, 10 сен – РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе в Волгоградской области, сообщает ГУМВД по региону в своем Telegram-канале. По данным полиции, около 04.00 на трассе в Новоаннинском районе столкнулись грузовик Hino и микроавтобус Iveco. "По предварительной информации, в результате ДТП пострадали пять пассажиров микроавтобуса", - говорится в сообщении ГУМВД. Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения, после ДТП были госпитализированы двое мужчин в состоянии средней степени тяжести, еще один мужчина был направлен на амбулаторное лечение, две пострадавшие женщины отказались от госпитализации.
волгоградская область
новоаннинский район
происшествия, волгоградская область, новоаннинский район
Происшествия, Волгоградская область, Новоаннинский район
В Волгоградской области микроавтобус столкнулся с грузовиком

ВОЛГОГРАД, 10 сен – РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе в Волгоградской области, сообщает ГУМВД по региону в своем Telegram-канале.
По данным полиции, около 04.00 на трассе в Новоаннинском районе столкнулись грузовик Hino и микроавтобус Iveco.
"По предварительной информации, в результате ДТП пострадали пять пассажиров микроавтобуса", - говорится в сообщении ГУМВД.
Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения, после ДТП были госпитализированы двое мужчин в состоянии средней степени тяжести, еще один мужчина был направлен на амбулаторное лечение, две пострадавшие женщины отказались от госпитализации.
