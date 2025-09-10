Рейтинг@Mail.ru
В Ивановской области школьный автобус съехал в кювет
10:22 10.09.2025 (обновлено: 11:14 10.09.2025)
В Ивановской области школьный автобус съехал в кювет
В Ивановской области школьный автобус съехал в кювет - РИА Новости, 10.09.2025
В Ивановской области школьный автобус съехал в кювет
Школьный автобус съехал в кювет в Ивановской области, дети, предварительно, не пострадали, сопровождавшему их учителю на месте оказана помощь, сообщила... РИА Новости, 10.09.2025
РЯЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. Школьный автобус съехал в кювет в Ивановской области, дети, предварительно, не пострадали, сопровождавшему их учителю на месте оказана помощь, сообщила прокуратура региона. По предварительной информации ведомства, примерно в 8.35 водитель автобуса, доставлявшего детей в Парскую среднюю школу из деревни Никониха Родниковского района, не справился с управлением и съехал в кювет. "Предварительно также установлено, что дети не пострадали, сопровождающему учителю на месте оказана медицинская помощь", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры. Отмечается, что прокуратурой Родниковского района организована проверка в связи с происшествием с участием школьного автобуса.Как уточнило в своем Telegram-канале УМВД по региону, в автобусе было три ученика, школьники были пристегнуты. Их доставили в учебное учреждение другим школьным транспортом. Пострадал учитель, который, предварительно, пристегнут не был.
РЯЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. Школьный автобус съехал в кювет в Ивановской области, дети, предварительно, не пострадали, сопровождавшему их учителю на месте оказана помощь, сообщила прокуратура региона.
По предварительной информации ведомства, примерно в 8.35 водитель автобуса, доставлявшего детей в Парскую среднюю школу из деревни Никониха Родниковского района, не справился с управлением и съехал в кювет.
"Предварительно также установлено, что дети не пострадали, сопровождающему учителю на месте оказана медицинская помощь", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
Отмечается, что прокуратурой Родниковского района организована проверка в связи с происшествием с участием школьного автобуса.
Как уточнило в своем Telegram-канале УМВД по региону, в автобусе было три ученика, школьники были пристегнуты. Их доставили в учебное учреждение другим школьным транспортом. Пострадал учитель, который, предварительно, пристегнут не был.
