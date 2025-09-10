https://ria.ru/20250910/dtp-2040860296.html

В Ивановской области школьный автобус съехал в кювет

РЯЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. Школьный автобус съехал в кювет в Ивановской области, дети, предварительно, не пострадали, сопровождавшему их учителю на месте оказана помощь, сообщила прокуратура региона. По предварительной информации ведомства, примерно в 8.35 водитель автобуса, доставлявшего детей в Парскую среднюю школу из деревни Никониха Родниковского района, не справился с управлением и съехал в кювет. "Предварительно также установлено, что дети не пострадали, сопровождающему учителю на месте оказана медицинская помощь", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры. Отмечается, что прокуратурой Родниковского района организована проверка в связи с происшествием с участием школьного автобуса.Как уточнило в своем Telegram-канале УМВД по региону, в автобусе было три ученика, школьники были пристегнуты. Их доставили в учебное учреждение другим школьным транспортом. Пострадал учитель, который, предварительно, пристегнут не был.

