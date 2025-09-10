Рейтинг@Mail.ru
МИД Польши подтвердил, что Минск оповещал Варшаву о дронах - РИА Новости, 10.09.2025
16:51 10.09.2025
МИД Польши подтвердил, что Минск оповещал Варшаву о дронах
ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что Минск ночью оповещал Варшаву о входящих в ее воздушное пространство дронах. Ранее первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что Белоруссия ночью сообщала Польше и Литве о приближении дронов к их границам, а Варшава оповещала Минск о беспилотниках с территории Украины. "Насколько я знаю, такие сообщения были. О подробностях прошу спрашивать министерство обороны", - сказал Сикорский, отвечая на соответствующий вопрос.
© AP Photo / Rafal NiedzielskiСотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша
© AP Photo / Rafal Niedzielski
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша
