МИД Польши подтвердил, что Минск оповещал Варшаву о дронах
МИД Польши подтвердил, что Минск оповещал Варшаву о дронах
2025-09-10T16:51:00+03:00
ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что Минск ночью оповещал Варшаву о входящих в ее воздушное пространство дронах. Ранее первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что Белоруссия ночью сообщала Польше и Литве о приближении дронов к их границам, а Варшава оповещала Минск о беспилотниках с территории Украины. "Насколько я знаю, такие сообщения были. О подробностях прошу спрашивать министерство обороны", - сказал Сикорский, отвечая на соответствующий вопрос.
