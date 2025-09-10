https://ria.ru/20250910/drony-2040990318.html
Сбитые над Польшей дроны влетели со стороны Украины, заявил Ордаш
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сбитые над Польшей беспилотники влетели со стороны Украины, заявил временный поверенный в делах России Андрей Ордаш."Мы знаем одно — эти дроны летели со стороны Украины", — отметил он.Дипломат посетил МИД Польши, где ему вручили ноту протеста. При этом Варшава не привела доказательств, что БПЛА принадлежали Москве.Ордаш уточнил, что озвучил польским дипломатам позицию России.В среду премьер Дональд Туск заявил, что Польша зафиксировала у себя ночью 19 беспилотников и обвинил в случившемся Москвы. Местная полиция утверждает, что часть из них сбили.Как отметили в Минобороны России, при ударе по предприятиям ВПК Украины ночью не планировалось атаковать цели в Польше. Ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими военными.Со своей стороны, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что западные лидеры регулярно обвиняют Москву в провокациях, не пытаясь привести доказательства.
