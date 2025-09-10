Рейтинг@Mail.ru
Сбитые над Польшей дроны влетели со стороны Украины, заявил Ордаш
15:59 10.09.2025
Сбитые над Польшей дроны влетели со стороны Украины, заявил Ордаш
Сбитые над Польшей дроны влетели со стороны Украины, заявил Ордаш - РИА Новости, 10.09.2025
Сбитые над Польшей дроны влетели со стороны Украины, заявил Ордаш
Сбитые над Польшей беспилотники влетели со стороны Украины, заявил временный поверенный в делах России Андрей Ордаш. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сбитые над Польшей беспилотники влетели со стороны Украины, заявил временный поверенный в делах России Андрей Ордаш."Мы знаем одно — эти дроны летели со стороны Украины", — отметил он.Дипломат посетил МИД Польши, где ему вручили ноту протеста. При этом Варшава не привела доказательств, что БПЛА принадлежали Москве.Ордаш уточнил, что озвучил польским дипломатам позицию России.В среду премьер Дональд Туск заявил, что Польша зафиксировала у себя ночью 19 беспилотников и обвинил в случившемся Москвы. Местная полиция утверждает, что часть из них сбили.Как отметили в Минобороны России, при ударе по предприятиям ВПК Украины ночью не планировалось атаковать цели в Польше. Ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими военными.Со своей стороны, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что западные лидеры регулярно обвиняют Москву в провокациях, не пытаясь привести доказательства.
Сбитые над Польшей дроны влетели со стороны Украины, заявил Ордаш

Временный поверенный Ордаш заявил, что БПЛА прилетели в Польшу с Украины

Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Rafal Niedzielski
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сбитые над Польшей беспилотники влетели со стороны Украины, заявил временный поверенный в делах России Андрей Ордаш.
"Мы знаем одно — эти дроны летели со стороны Украины", — отметил он.
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Piotr Pyrkosz
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
Дипломат посетил МИД Польши, где ему вручили ноту протеста. При этом Варшава не привела доказательств, что БПЛА принадлежали Москве.
Ордаш уточнил, что озвучил польским дипломатам позицию России.
В среду премьер Дональд Туск заявил, что Польша зафиксировала у себя ночью 19 беспилотников и обвинил в случившемся Москвы. Местная полиция утверждает, что часть из них сбили.
Как отметили в Минобороны России, при ударе по предприятиям ВПК Украины ночью не планировалось атаковать цели в Польше. Ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими военными.
Со своей стороны, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что западные лидеры регулярно обвиняют Москву в провокациях, не пытаясь привести доказательства.
ПольшаУкраинаРоссияДмитрий ПесковДональд ТускВ мире
 
 
