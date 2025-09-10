https://ria.ru/20250910/drony-2040957490.html

Российские разработчики представили два новых дрона - "Горн" и "Ветерок"

Российские разработчики представили два новых дрона - "Горн" и "Ветерок"

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские разработчики при поддержке "Кулибин-клуба" Народного фронта представили мобильный дрон-детектор "Горн" и многофункциональный беспилотный летательный аппарат "Ветерок", сообщили в пресс-службе Народного фронта. "Российские разработчики при поддержке "Кулибин-клуба" Народного фронта представили мобильный дрон-детектор "Горн", который фиксирует появление беспилотных летательных аппаратов в радиусе двух километров... многофункциональный беспилотный летательный аппарат "Ветерок", который предназначен для выполнения задач по поражению техники и живой силы противника, грузоперевозок и минирования территорий", - сообщили в Народном фронте. Отмечается, что БПЛА "Ветерок" может использоваться как ударный беспилотник-камикадзе и как доставщик грузов, который долетает до цели и возвращается обратно. Около тысячи изделий уже отправлено в зону СВО, где с помощью одного из таких дронов удалось поразить вражескую боевую машину пехоты на расстоянии 25 километров. Как сообщил генеральный директор ассоциации FPV Денис Мерзликин, главное преимущество дрона-детектора "Горн" в том, что он оперативно оповещает о приближающейся угрозе, а зафиксированная частота позволяет точечно включить подавители. "В течение полутора секунд наш детектор обнаруживает беспилотник, определяет тип дрона, мощность сигнала и частоту, на которой он работает. Он мобилен - весит всего 250 грамм. Изделие позволяет определить любой тип дрона в радиусе двух километров", - приводят слова Мерзликина в Народном фронте. По его словам, "Горн" прошел апробацию в Министерстве обороны России, около 500 изделий уже отправлено на передовую.

