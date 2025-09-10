https://ria.ru/20250910/drony-2040957490.html
Российские разработчики представили два новых дрона - "Горн" и "Ветерок"
Российские разработчики представили два новых дрона - "Горн" и "Ветерок" - РИА Новости, 10.09.2025
Российские разработчики представили два новых дрона - "Горн" и "Ветерок"
Российские разработчики при поддержке "Кулибин-клуба" Народного фронта представили мобильный дрон-детектор "Горн" и многофункциональный беспилотный летательный... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T14:24:00+03:00
2025-09-10T14:24:00+03:00
2025-09-10T14:24:00+03:00
надежные люди
технологии
бпла
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021061154_0:12:3078:1743_1920x0_80_0_0_1d4847ee28ce4efe6ce74c56bb4af5c4.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские разработчики при поддержке "Кулибин-клуба" Народного фронта представили мобильный дрон-детектор "Горн" и многофункциональный беспилотный летательный аппарат "Ветерок", сообщили в пресс-службе Народного фронта. "Российские разработчики при поддержке "Кулибин-клуба" Народного фронта представили мобильный дрон-детектор "Горн", который фиксирует появление беспилотных летательных аппаратов в радиусе двух километров... многофункциональный беспилотный летательный аппарат "Ветерок", который предназначен для выполнения задач по поражению техники и живой силы противника, грузоперевозок и минирования территорий", - сообщили в Народном фронте. Отмечается, что БПЛА "Ветерок" может использоваться как ударный беспилотник-камикадзе и как доставщик грузов, который долетает до цели и возвращается обратно. Около тысячи изделий уже отправлено в зону СВО, где с помощью одного из таких дронов удалось поразить вражескую боевую машину пехоты на расстоянии 25 километров. Как сообщил генеральный директор ассоциации FPV Денис Мерзликин, главное преимущество дрона-детектора "Горн" в том, что он оперативно оповещает о приближающейся угрозе, а зафиксированная частота позволяет точечно включить подавители. "В течение полутора секунд наш детектор обнаруживает беспилотник, определяет тип дрона, мощность сигнала и частоту, на которой он работает. Он мобилен - весит всего 250 грамм. Изделие позволяет определить любой тип дрона в радиусе двух километров", - приводят слова Мерзликина в Народном фронте. По его словам, "Горн" прошел апробацию в Министерстве обороны России, около 500 изделий уже отправлено на передовую.
https://ria.ru/20250908/svo-2040477652.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021061154_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_8d4d3c513d5403fc563298b41e8af356.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бпла, сво
Надежные люди, Технологии, БПЛА, СВО
Российские разработчики представили два новых дрона - "Горн" и "Ветерок"
Народный фронт рассказал о характеристиках двух новых дронов - Горн и Ветерок
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские разработчики при поддержке "Кулибин-клуба" Народного фронта представили мобильный дрон-детектор "Горн" и многофункциональный беспилотный летательный аппарат "Ветерок", сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"Российские разработчики при поддержке "Кулибин-клуба" Народного фронта представили мобильный дрон-детектор "Горн", который фиксирует появление беспилотных летательных аппаратов в радиусе двух километров... многофункциональный беспилотный летательный аппарат "Ветерок", который предназначен для выполнения задач по поражению техники и живой силы противника, грузоперевозок и минирования территорий", - сообщили в Народном фронте.
Отмечается, что БПЛА "Ветерок" может использоваться как ударный беспилотник-камикадзе и как доставщик грузов, который долетает до цели и возвращается обратно. Около тысячи изделий уже отправлено в зону СВО, где с помощью одного из таких дронов удалось поразить вражескую боевую машину пехоты на расстоянии 25 километров.
Как сообщил генеральный директор ассоциации FPV Денис Мерзликин, главное преимущество дрона-детектора "Горн" в том, что он оперативно оповещает о приближающейся угрозе, а зафиксированная частота позволяет точечно включить подавители.
"В течение полутора секунд наш детектор обнаруживает беспилотник, определяет тип дрона, мощность сигнала и частоту, на которой он работает. Он мобилен - весит всего 250 грамм. Изделие позволяет определить любой тип дрона в радиусе двух километров", - приводят слова Мерзликина в Народном фронте.
По его словам, "Горн" прошел апробацию в Министерстве обороны России, около 500 изделий уже отправлено на передовую.