Рейтинг@Mail.ru
Российские разработчики представили два новых дрона - "Горн" и "Ветерок" - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
14:24 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/drony-2040957490.html
Российские разработчики представили два новых дрона - "Горн" и "Ветерок"
Российские разработчики представили два новых дрона - "Горн" и "Ветерок" - РИА Новости, 10.09.2025
Российские разработчики представили два новых дрона - "Горн" и "Ветерок"
Российские разработчики при поддержке "Кулибин-клуба" Народного фронта представили мобильный дрон-детектор "Горн" и многофункциональный беспилотный летательный... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T14:24:00+03:00
2025-09-10T14:24:00+03:00
надежные люди
технологии
бпла
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021061154_0:12:3078:1743_1920x0_80_0_0_1d4847ee28ce4efe6ce74c56bb4af5c4.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские разработчики при поддержке "Кулибин-клуба" Народного фронта представили мобильный дрон-детектор "Горн" и многофункциональный беспилотный летательный аппарат "Ветерок", сообщили в пресс-службе Народного фронта. "Российские разработчики при поддержке "Кулибин-клуба" Народного фронта представили мобильный дрон-детектор "Горн", который фиксирует появление беспилотных летательных аппаратов в радиусе двух километров... многофункциональный беспилотный летательный аппарат "Ветерок", который предназначен для выполнения задач по поражению техники и живой силы противника, грузоперевозок и минирования территорий", - сообщили в Народном фронте. Отмечается, что БПЛА "Ветерок" может использоваться как ударный беспилотник-камикадзе и как доставщик грузов, который долетает до цели и возвращается обратно. Около тысячи изделий уже отправлено в зону СВО, где с помощью одного из таких дронов удалось поразить вражескую боевую машину пехоты на расстоянии 25 километров. Как сообщил генеральный директор ассоциации FPV Денис Мерзликин, главное преимущество дрона-детектора "Горн" в том, что он оперативно оповещает о приближающейся угрозе, а зафиксированная частота позволяет точечно включить подавители. "В течение полутора секунд наш детектор обнаруживает беспилотник, определяет тип дрона, мощность сигнала и частоту, на которой он работает. Он мобилен - весит всего 250 грамм. Изделие позволяет определить любой тип дрона в радиусе двух километров", - приводят слова Мерзликина в Народном фронте. По его словам, "Горн" прошел апробацию в Министерстве обороны России, около 500 изделий уже отправлено на передовую.
https://ria.ru/20250908/svo-2040477652.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021061154_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_8d4d3c513d5403fc563298b41e8af356.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, бпла, сво
Надежные люди, Технологии, БПЛА, СВО
Российские разработчики представили два новых дрона - "Горн" и "Ветерок"

Народный фронт рассказал о характеристиках двух новых дронов - Горн и Ветерок

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкФлаги России и Народного фронта
Флаги России и Народного фронта - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Флаги России и Народного фронта. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские разработчики при поддержке "Кулибин-клуба" Народного фронта представили мобильный дрон-детектор "Горн" и многофункциональный беспилотный летательный аппарат "Ветерок", сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"Российские разработчики при поддержке "Кулибин-клуба" Народного фронта представили мобильный дрон-детектор "Горн", который фиксирует появление беспилотных летательных аппаратов в радиусе двух километров... многофункциональный беспилотный летательный аппарат "Ветерок", который предназначен для выполнения задач по поражению техники и живой силы противника, грузоперевозок и минирования территорий", - сообщили в Народном фронте.
Отмечается, что БПЛА "Ветерок" может использоваться как ударный беспилотник-камикадзе и как доставщик грузов, который долетает до цели и возвращается обратно. Около тысячи изделий уже отправлено в зону СВО, где с помощью одного из таких дронов удалось поразить вражескую боевую машину пехоты на расстоянии 25 километров.
Как сообщил генеральный директор ассоциации FPV Денис Мерзликин, главное преимущество дрона-детектора "Горн" в том, что он оперативно оповещает о приближающейся угрозе, а зафиксированная частота позволяет точечно включить подавители.
"В течение полутора секунд наш детектор обнаруживает беспилотник, определяет тип дрона, мощность сигнала и частоту, на которой он работает. Он мобилен - весит всего 250 грамм. Изделие позволяет определить любой тип дрона в радиусе двух километров", - приводят слова Мерзликина в Народном фронте.
По его словам, "Горн" прошел апробацию в Министерстве обороны России, около 500 изделий уже отправлено на передовую.
Пиломатериалы и буржуйки для российских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Новгородские предприниматели отправили пиломатериалы и буржуйки в зону СВО
8 сентября, 16:47
 
Надежные людиТехнологииБПЛАСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала