Польские военные утверждают, что сбили несколько дронов
© Фото : соцсетиСотрудники правоохранительных органов на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
© Фото : соцсети
Сотрудники правоохранительных органов на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. В Польше сбили несколько БПЛА, утверждает оперативное командование вооруженных сил страны.
"Часть дронов, которые вторглись в наше воздушное пространство, были сбиты", — говорится в заявлении.
© Фото : соцсетиПольские военнослужащие на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка
© Фото : соцсети
Польские военнослужащие на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка
Над частью страны закрывали воздушное пространство, вскоре его открыли.
Польская полиция позднее сообщила об обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка. Также появились данные, что обломки БПЛА упали на жилой дом в населенном пункте Вырыки.
На польские аэродромы вернулись самолеты, поднятые после сообщений о нарушении воздушного пространства. Премьер-министр страны Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства.
По данным Reuters, НАТО не расценивает предполагаемый инцидент в воздушном пространстве Польши как "атаку".
В конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что это было оружие российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, боеприпасы принадлежат Киеву. По данным агентства AP, речь шла о ракетах ВСУ, выпущенных на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
В Польше считают, что упавший дрон прилетел из Белоруссии
21 августа, 16:43