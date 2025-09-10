Рейтинг@Mail.ru
При детонации дрона ВСУ пострадала жительница Белгородской области - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 10.09.2025 (обновлено: 15:33 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/dron-2040971412.html
При детонации дрона ВСУ пострадала жительница Белгородской области
При детонации дрона ВСУ пострадала жительница Белгородской области - РИА Новости, 10.09.2025
При детонации дрона ВСУ пострадала жительница Белгородской области
Женщина ранена в селе Долбино Белгородского района в результате детонации сбитого беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T15:01:00+03:00
2025-09-10T15:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
белгородский район
вячеслав гладков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Женщина ранена в селе Долбино Белгородского района в результате детонации сбитого беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В селе Долбино Белгородского района в результате детонации сбитого беспилотника ВСУ ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, а также осколочным ранением головы бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгородский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, белгородский район, вячеслав гладков, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Россия
При детонации дрона ВСУ пострадала жительница Белгородской области

При детонации дрона ВСУ пострадала жительница белгородского села Долбино

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Женщина ранена в селе Долбино Белгородского района в результате детонации сбитого беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В селе Долбино Белгородского района в результате детонации сбитого беспилотника ВСУ ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, а также осколочным ранением головы бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныБелгородский районВячеслав ГладковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала