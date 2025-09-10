https://ria.ru/20250910/dron-2040971412.html

При детонации дрона ВСУ пострадала жительница Белгородской области

При детонации дрона ВСУ пострадала жительница Белгородской области

При детонации дрона ВСУ пострадала жительница Белгородской области

Женщина ранена в селе Долбино Белгородского района в результате детонации сбитого беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.09.2025

БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Женщина ранена в селе Долбино Белгородского района в результате детонации сбитого беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В селе Долбино Белгородского района в результате детонации сбитого беспилотника ВСУ ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, а также осколочным ранением головы бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется.

Новости

