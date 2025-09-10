Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии ночью уничтожили несколько дронов
14:34 10.09.2025
В Белоруссии ночью уничтожили несколько дронов
в мире
белоруссия
МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Противовоздушная оборона Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой, заявил начальник генерального штаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко. "Дежурными силами и средствами по противовоздушной обороне Республики Беларусь постоянно отслеживались беспилотные летательные аппараты, потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон. Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики", - говорится в заявлении, распространенном белорусским минобороны.
в мире, белоруссия
В мире, Белоруссия
Карта военных учений. Архивное фото
МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Противовоздушная оборона Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой, заявил начальник генерального штаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко.
"Дежурными силами и средствами по противовоздушной обороне Республики Беларусь постоянно отслеживались беспилотные летательные аппараты, потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон. Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики", - говорится в заявлении, распространенном белорусским минобороны.
