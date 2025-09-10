https://ria.ru/20250910/dron-2040959883.html
В Белоруссии ночью уничтожили несколько дронов
В Белоруссии ночью уничтожили несколько дронов - РИА Новости, 10.09.2025
В Белоруссии ночью уничтожили несколько дронов
Противовоздушная оборона Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть... РИА Новости, 10.09.2025
МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Противовоздушная оборона Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой, заявил начальник генерального штаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко. "Дежурными силами и средствами по противовоздушной обороне Республики Беларусь постоянно отслеживались беспилотные летательные аппараты, потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон. Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики", - говорится в заявлении, распространенном белорусским минобороны.
