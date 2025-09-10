https://ria.ru/20250910/dron-2040902635.html

Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область

Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 10.09.2025

Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область

10.09.2025

Женщина в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа и мужчина в Белгороде пострадали в среду в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор

БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Женщина в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа и мужчина в Белгороде пострадали в среду в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."При атаках беспилотников ВСУ пострадали двое мирных жителей. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара дрона по автомобилю женщина получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение живота. Бойцы самообороны доставили пострадавшую в Шебекинскую ЦРБ, где ей оказывается медицинская помощь. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что за медицинской помощью обратился еще один пострадавший в результате атаки БПЛА в среду утром в Белгороде. Мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализирован в городскую больницу, уточнил глава региона."В Белгородском районе в поселке Дубовое после детонации беспилотника повреждены фасады и остекление двух многоквартирных домов", - отметил Гладков.

