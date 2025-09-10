Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область
Два человека пострадали при атаках БПЛА ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки беспилотников ВСУ в селе Новая Таволжанка Белгородской области
Последствия атаки беспилотников ВСУ в селе Новая Таволжанка Белгородской области
БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Женщина в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа и мужчина в Белгороде пострадали в среду в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"При атаках беспилотников ВСУ пострадали двое мирных жителей. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара дрона по автомобилю женщина получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение живота. Бойцы самообороны доставили пострадавшую в Шебекинскую ЦРБ, где ей оказывается медицинская помощь. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что за медицинской помощью обратился еще один пострадавший в результате атаки БПЛА в среду утром в Белгороде. Мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализирован в городскую больницу, уточнил глава региона.
"В Белгородском районе в поселке Дубовое после детонации беспилотника повреждены фасады и остекление двух многоквартирных домов", - отметил Гладков.
