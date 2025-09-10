Рейтинг@Mail.ru
Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 10.09.2025 (обновлено: 13:01 10.09.2025)
Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область
Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Женщина в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа и мужчина в Белгороде пострадали в среду в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."При атаках беспилотников ВСУ пострадали двое мирных жителей. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара дрона по автомобилю женщина получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение живота. Бойцы самообороны доставили пострадавшую в Шебекинскую ЦРБ, где ей оказывается медицинская помощь. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что за медицинской помощью обратился еще один пострадавший в результате атаки БПЛА в среду утром в Белгороде. Мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализирован в городскую больницу, уточнил глава региона."В Белгородском районе в поселке Дубовое после детонации беспилотника повреждены фасады и остекление двух многоквартирных домов", - отметил Гладков.
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Последствия атаки беспилотников ВСУ в селе Новая Таволжанка Белгородской области
Последствия атаки беспилотников ВСУ в селе Новая Таволжанка Белгородской области
Последствия атаки беспилотников ВСУ в селе Новая Таволжанка Белгородской области
БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Женщина в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа и мужчина в Белгороде пострадали в среду в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"При атаках беспилотников ВСУ пострадали двое мирных жителей. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара дрона по автомобилю женщина получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение живота. Бойцы самообороны доставили пострадавшую в Шебекинскую ЦРБ, где ей оказывается медицинская помощь. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков в Telegram-канале.
Последствия атаки беспилотников ВСУ в селе Новая Таволжанка Белгородской области
Последствия атаки беспилотников ВСУ в селе Новая Таволжанка Белгородской области
Последствия атаки беспилотников ВСУ в селе Новая Таволжанка Белгородской области
Губернатор добавил, что за медицинской помощью обратился еще один пострадавший в результате атаки БПЛА в среду утром в Белгороде. Мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализирован в городскую больницу, уточнил глава региона.
Белгородском районе в поселке Дубовое после детонации беспилотника повреждены фасады и остекление двух многоквартирных домов", - отметил Гладков.
