НАТО не считает инцидент с БПЛА в Польше атакой, пишет Reuters
10:21 10.09.2025 (обновлено: 11:29 10.09.2025)
НАТО не считает инцидент с БПЛА в Польше атакой, пишет Reuters
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. НАТО не расценивает инцидент с БПЛА в воздушном пространстве Польши как атаку, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в альянсе."НАТО не считает вторжение БПЛА на территорию Польши атакой", - говорится в сообщении.При этом, по словам источника, первоначальные данные указывают на то, что инцидент был якобы "преднамеренным вторжением российских БПЛА".Рейтер со ссылкой на источник в органах безопасности также пишет, что развернутый в Польше немецкий ракетный комплекс Patriot участвовал в якобы обнаружении российских БПЛА над территорией Польши.По утверждению источника, впервые воздушное судно НАТО приняло меры в отношении "потенциальных угроз" в воздушном пространстве союзника. Агентство утверждает, что польские F-16, нидерландский f-35, натовский самолет, а также итальянские самолеты дальнего радиообнаружения и управления участвовали в реагировании на инцидент в Польше.Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. НАТО не расценивает инцидент с БПЛА в воздушном пространстве Польши как атаку, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в альянсе.
"НАТО не считает вторжение БПЛА на территорию Польши атакой", - говорится в сообщении.
При этом, по словам источника, первоначальные данные указывают на то, что инцидент был якобы "преднамеренным вторжением российских БПЛА".
Рейтер со ссылкой на источник в органах безопасности также пишет, что развернутый в Польше немецкий ракетный комплекс Patriot участвовал в якобы обнаружении российских БПЛА над территорией Польши.
По утверждению источника, впервые воздушное судно НАТО приняло меры в отношении "потенциальных угроз" в воздушном пространстве союзника. Агентство утверждает, что польские F-16, нидерландский f-35, натовский самолет, а также итальянские самолеты дальнего радиообнаружения и управления участвовали в реагировании на инцидент в Польше.
Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
