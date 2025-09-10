https://ria.ru/20250910/donetsk-2041075916.html
В Донецке прогремели взрывы
В Донецке прогремели взрывы - РИА Новости, 10.09.2025
В Донецке прогремели взрывы
Серия взрывов прогремела в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2025
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. Взрывы в небе были слышны в центральной части города. От звука и вибрации сработали сигнализации автомобилей. Звук был характерен для работы системы противовоздушной обороны. В небе также наблюдается след от ПВО.
