Система теплоснабжения Донецка заполнена на 40 процентов, заявил Чертков

Система теплоснабжения Донецка заполнена на 40 процентов, заявил Чертков - РИА Новости, 10.09.2025

Система теплоснабжения Донецка заполнена на 40 процентов, заявил Чертков

Сложности с водоснабжением не отразятся на обеспечении теплоснабжением для жителей Донецка, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ врио председателя

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Сложности с водоснабжением не отразятся на обеспечении теплоснабжением для жителей Донецка, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков. Ранее Чертков сообщал о том, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обмелел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения. "Сейчас система заполнена на 35-40 процентов уже. Мы постепенно заполняем. На людях это не отражается, потому что мы, в том числе, подвозим воду на котельные для того, чтобы заполнить систему. Вопрос не в том, что мы запустим тепло, то есть мы его запустим, это 100 процентов, и как только позволит температура, мы сразу запускаем все котельные", - заявил Чертков. В настоящий момент ведётся подготовка всей системы трубопроводов, из которых уже заменено 33 километра. К отопительному сезону планируется подготовить около тысячи котельных, сказал он. Чертков также отметил, что тепло в больницах и детских садах будет запущено в первую очередь. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о том, что в новом учебном году в республике очно будут работать 530 школ и 478 детсадов. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

