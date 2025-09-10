Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:26 10.09.2025
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
2025-09-10T00:26:00+03:00
2025-09-10T00:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
буденновский район
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате атаки украинских войск по Буденновскому району Донецка вечером вторника, ВСУ применили высокоточное дальнобойное вооружение, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что боевики ВСУ атаковали многоэтажный дом в Будённовском районе Донецка. "Сегодня вечером (во вторник - ред.) ВСУ нанесли ракетный удар по Буденновскому району Донецка, противник атаковал кварталы внутригородского района столицы республики дальнобойным высокоточным вооружением. В результате атаки пострадала женщина 1971 года рождения, ей оказана квалифицированная медицинская помощь", - написал Пушилин. Кроме того, существенные повреждения получил многоквартирный жилой дом, у него обрушился лестничный пролет. МЧС эвакуировали семь человек, включая ребенка. отметил глава региона. Также повреждения получили соседний дом, 10 легковушек, жилой дом и техникум. "Со стороны ВФУ совершены три вооруженные атаки. Применялось высокоточное дальнобойное вооружение, ударные БПЛА", - заключил Пушилин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
буденновский район
донецк
донецкая народная республика
происшествия, буденновский район, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Буденновский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате атаки украинских войск по Буденновскому району Донецка вечером вторника, ВСУ применили высокоточное дальнобойное вооружение, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что боевики ВСУ атаковали многоэтажный дом в Будённовском районе Донецка.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
"Сегодня вечером (во вторник - ред.) ВСУ нанесли ракетный удар по Буденновскому району Донецка, противник атаковал кварталы внутригородского района столицы республики дальнобойным высокоточным вооружением. В результате атаки пострадала женщина 1971 года рождения, ей оказана квалифицированная медицинская помощь", - написал Пушилин.
Кроме того, существенные повреждения получил многоквартирный жилой дом, у него обрушился лестничный пролет. МЧС эвакуировали семь человек, включая ребенка. отметил глава региона.
Также повреждения получили соседний дом, 10 легковушек, жилой дом и техникум.
"Со стороны ВФУ совершены три вооруженные атаки. Применялось высокоточное дальнобойное вооружение, ударные БПЛА", - заключил Пушилин.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Версия 2023.1 Beta
