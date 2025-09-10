https://ria.ru/20250910/donetsk-2040809225.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 10.09.2025
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате атаки украинских войск по Буденновскому району Донецка вечером вторника, ВСУ применили высокоточное дальнобойное... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T00:26:00+03:00
2025-09-10T00:26:00+03:00
2025-09-10T00:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
буденновский район
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате атаки украинских войск по Буденновскому району Донецка вечером вторника, ВСУ применили высокоточное дальнобойное вооружение, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что боевики ВСУ атаковали многоэтажный дом в Будённовском районе Донецка. "Сегодня вечером (во вторник - ред.) ВСУ нанесли ракетный удар по Буденновскому району Донецка, противник атаковал кварталы внутригородского района столицы республики дальнобойным высокоточным вооружением. В результате атаки пострадала женщина 1971 года рождения, ей оказана квалифицированная медицинская помощь", - написал Пушилин. Кроме того, существенные повреждения получил многоквартирный жилой дом, у него обрушился лестничный пролет. МЧС эвакуировали семь человек, включая ребенка. отметил глава региона. Также повреждения получили соседний дом, 10 легковушек, жилой дом и техникум. "Со стороны ВФУ совершены три вооруженные атаки. Применялось высокоточное дальнобойное вооружение, ударные БПЛА", - заключил Пушилин.
https://ria.ru/20250909/muzhchina-2040632701.html
https://ria.ru/20250908/dnr-2040551713.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
буденновский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, буденновский район, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Буденновский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
При атаке ВСУ на Буденновский район Донецка пострадала женщина