При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате атаки украинских войск по Буденновскому району Донецка вечером вторника, ВСУ применили высокоточное дальнобойное вооружение, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что боевики ВСУ атаковали многоэтажный дом в Будённовском районе Донецка. "Сегодня вечером (во вторник - ред.) ВСУ нанесли ракетный удар по Буденновскому району Донецка, противник атаковал кварталы внутригородского района столицы республики дальнобойным высокоточным вооружением. В результате атаки пострадала женщина 1971 года рождения, ей оказана квалифицированная медицинская помощь", - написал Пушилин. Кроме того, существенные повреждения получил многоквартирный жилой дом, у него обрушился лестничный пролет. МЧС эвакуировали семь человек, включая ребенка. отметил глава региона. Также повреждения получили соседний дом, 10 легковушек, жилой дом и техникум. "Со стороны ВФУ совершены три вооруженные атаки. Применялось высокоточное дальнобойное вооружение, ударные БПЛА", - заключил Пушилин.

