Для расселения аварийного жилья в Кировской области построили 27 домов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Двадцать семь домов построили в Кировской области для расселения аварийного жилья, сообщает пресс-служба правительства региона. "Председатель попечительского совета публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Сергей Степашин вместе с губернатором Кировской области Александром Соколовым посетили многоквартирный дом в Кирове на улице Торфяной, 13Б, который был построен для расселения из аварийного жилья с привлечением средств фонда", - говорится в сообщении. Отмечается, что крупнопанельный 16-этажный многоквартирный жилой дом построен компанией "Кировспецмонтаж". Всего в жилом доме 196 квартир общей площадью 7,7 тысячи квадратных метров. Из них 145 квартир, в которые заселились 372 человека, построены в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на работы направлены средства "Фонда развития территорий". Еще 48 квартир в этом доме предназначены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 3 квартиры - для исполнения судебных решений. Всего по программе переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, с 2019 по 2025 годы в Кировской области переселены 7103 человека из 3204 жилых помещений общей площадью 116,97 тысячи квадратных метров. Таким образом, в установленные программой сроки (до 1 сентября 2025 года) программа переселения из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, в Кировской области полностью завершена. "Для переселения из аварийного жилья построили 27 многоквартирных домов, из них 19 — начиная с 2022 года. Больше половины средств на переселение граждан из аварийного жилья — 5,7 миллиарда рублей — средства "Фонда развития территорий", — цитирует пресс-служба слова Соколова.

