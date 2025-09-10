Рейтинг@Mail.ru
Трамп недоволен ударом Израиля по Дохе, заявил Вэнс
12:57 10.09.2025 (обновлено: 13:06 10.09.2025)
Трамп недоволен ударом Израиля по Дохе, заявил Вэнс
Президент США Дональд Трамп недоволен ударом Израиля в Катаре, так как это не соответствует интересам как США, так и Израиля, заявил американский вице-президент
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп недоволен ударом Израиля в Катаре, так как это не соответствует интересам как США, так и Израиля, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс."Он не думает, что это (удары в Катаре - ред.) соответствует интересам Израиля или интересам США. Поэтому он этим недоволен", - сказал Вэнс в интервью каналу One America News.Он добавил, что при этом США продолжат работать над мирным урегулированием и возвращением заложников ХАМАС.
израиль, доха, катар, удар израиля по делегации хамас в дохе, хамас, в мире, сша, дональд трамп
Трамп недоволен ударом Израиля по Дохе, заявил Вэнс

© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп недоволен ударом Израиля в Катаре, так как это не соответствует интересам как США, так и Израиля, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Он не думает, что это (удары в Катаре - ред.) соответствует интересам Израиля или интересам США. Поэтому он этим недоволен", - сказал Вэнс в интервью каналу One America News.
Он добавил, что при этом США продолжат работать над мирным урегулированием и возвращением заложников ХАМАС.
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Глава МИД Италии раскритиковал удары Израиля по ХАМАС
Вчера, 12:39
 
