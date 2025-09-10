https://ria.ru/20250910/dokha-2040908974.html

Трамп недоволен ударом Израиля по Дохе, заявил Вэнс

Трамп недоволен ударом Израиля по Дохе, заявил Вэнс - РИА Новости, 10.09.2025

Трамп недоволен ударом Израиля по Дохе, заявил Вэнс

Президент США Дональд Трамп недоволен ударом Израиля в Катаре, так как это не соответствует интересам как США, так и Израиля, заявил американский вице-президент РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T12:57:00+03:00

2025-09-10T12:57:00+03:00

2025-09-10T13:06:00+03:00

израиль

доха

катар

удар израиля по делегации хамас в дохе

хамас

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_180:367:1160:918_1920x0_80_0_0_f7375e0767491305c4ed8ed6cec9cab3.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп недоволен ударом Израиля в Катаре, так как это не соответствует интересам как США, так и Израиля, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс."Он не думает, что это (удары в Катаре - ред.) соответствует интересам Израиля или интересам США. Поэтому он этим недоволен", - сказал Вэнс в интервью каналу One America News.Он добавил, что при этом США продолжат работать над мирным урегулированием и возвращением заложников ХАМАС.

https://ria.ru/20250910/glava-2040899116.html

израиль

доха

катар

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, доха, катар, удар израиля по делегации хамас в дохе, хамас, в мире, сша, дональд трамп