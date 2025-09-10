https://ria.ru/20250910/dokha-2040908974.html
Трамп недоволен ударом Израиля по Дохе, заявил Вэнс
Трамп недоволен ударом Израиля по Дохе, заявил Вэнс - РИА Новости, 10.09.2025
Трамп недоволен ударом Израиля по Дохе, заявил Вэнс
Президент США Дональд Трамп недоволен ударом Израиля в Катаре, так как это не соответствует интересам как США, так и Израиля, заявил американский вице-президент РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T12:57:00+03:00
2025-09-10T12:57:00+03:00
2025-09-10T13:06:00+03:00
израиль
доха
катар
удар израиля по делегации хамас в дохе
хамас
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_180:367:1160:918_1920x0_80_0_0_f7375e0767491305c4ed8ed6cec9cab3.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп недоволен ударом Израиля в Катаре, так как это не соответствует интересам как США, так и Израиля, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс."Он не думает, что это (удары в Катаре - ред.) соответствует интересам Израиля или интересам США. Поэтому он этим недоволен", - сказал Вэнс в интервью каналу One America News.Он добавил, что при этом США продолжат работать над мирным урегулированием и возвращением заложников ХАМАС.
https://ria.ru/20250910/glava-2040899116.html
израиль
доха
катар
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8b1209b07487030ebfceff84ae722f03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, доха, катар, удар израиля по делегации хамас в дохе, хамас, в мире, сша, дональд трамп
Израиль, Доха, Катар, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе, ХАМАС, В мире, США, Дональд Трамп
Трамп недоволен ударом Израиля по Дохе, заявил Вэнс
Вэнс: атака Дохи не соответствует интересам США и Израиля