Рейтинг@Mail.ru
Палестинский политик прокомментировал операцию Израиля в Дохе - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:06 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/dokha-2040808128.html
Палестинский политик прокомментировал операцию Израиля в Дохе
Палестинский политик прокомментировал операцию Израиля в Дохе - РИА Новости, 10.09.2025
Палестинский политик прокомментировал операцию Израиля в Дохе
Попытка Израиля ликвидировать руководство движения ХАМАС в Дохе представляет собой стратегический поворот в развитии войны в регионе, арабские страны после... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T00:06:00+03:00
2025-09-10T00:06:00+03:00
в мире
израиль
катар
доха
биньямин нетаньяху
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713549_0:364:878:858_1920x0_80_0_0_33923094359b70e403d0349598627d2c.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Попытка Израиля ликвидировать руководство движения ХАМАС в Дохе представляет собой стратегический поворот в развитии войны в регионе, арабские страны после такого шага со стороны Израиля должны прекратить все процессы, связанные с нормализацией отношений с Тель-Авивом, заявил РИА Новости палестинский политический деятель Халед Абд аль-Маджид, директор Центра "Палестинская стойкость". "Нападение на государство, выступающее посредником в переговорах, как Катар, будет иметь серьезные последствия для позиции стран Персидского залива и всего арабского мира и ограничиваться осуждением и заявлениями недостаточно. Арабские страны должны предпринять практические шаги, включая приостановку действия соглашений о нормализации отношений и высылку израильских послов", - сказал Абд аль-Маджид. Политик отметил, что израильская операция была нацелена на срыв политического процесса и обнуление усилий, направленных на достижение соглашения о прекращении огня и обмене пленными. По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается таким образом компенсировать свои провалы последних двух лет. Абд аль-Маджид подчеркнул, что действия Нетаньяху и израильской армии, подводят ко вступлению всего региона в новый этап конфликта с иными балансами сил и стратегиями. По его мнению, арабские страны должны начать усиливать сопротивление и расширять регионального и международного взаимодействия, особенно с Россией и Китаем. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Большинство арабских стран уже осудили действия Израиля и выразили полную солидарность с Катаром, отметив, что агрессивные действия Израиля угрожают стабильности и безопасности всего региона, а также призвали международное сообщество положить конец израильским атакам. Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе пресс-конференции заявил, что Доха оставляет за собой право на ответ Израилю, и призвал остановить "безумие Нетаньяху", которое ведет весь Ближний Восток и Персидский Залив к более масштабному конфликту.
https://ria.ru/20250909/katar-2040801771.html
https://ria.ru/20250909/tramp-2040798009.html
https://ria.ru/20250909/katar-2040793298.html
израиль
катар
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713549_0:282:878:941_1920x0_80_0_0_285485ad201d1e170e499e213d6e3c33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, катар, доха, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Катар, Доха, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Палестинский политик прокомментировал операцию Израиля в Дохе

Абд аль-Маджид призвал арабские страны прекратить все отношения с Израилем

© Фото : соцсетиПоследствия взрыва в Дохе
Последствия взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : соцсети
Последствия взрыва в Дохе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Попытка Израиля ликвидировать руководство движения ХАМАС в Дохе представляет собой стратегический поворот в развитии войны в регионе, арабские страны после такого шага со стороны Израиля должны прекратить все процессы, связанные с нормализацией отношений с Тель-Авивом, заявил РИА Новости палестинский политический деятель Халед Абд аль-Маджид, директор Центра "Палестинская стойкость".
"Нападение на государство, выступающее посредником в переговорах, как Катар, будет иметь серьезные последствия для позиции стран Персидского залива и всего арабского мира и ограничиваться осуждением и заявлениями недостаточно. Арабские страны должны предпринять практические шаги, включая приостановку действия соглашений о нормализации отношений и высылку израильских послов", - сказал Абд аль-Маджид.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Премьер Катара назвал атаку Израиля на Доху международным терроризмом
Вчера, 23:03
Политик отметил, что израильская операция была нацелена на срыв политического процесса и обнуление усилий, направленных на достижение соглашения о прекращении огня и обмене пленными. По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается таким образом компенсировать свои провалы последних двух лет.
Абд аль-Маджид подчеркнул, что действия Нетаньяху и израильской армии, подводят ко вступлению всего региона в новый этап конфликта с иными балансами сил и стратегиями. По его мнению, арабские страны должны начать усиливать сопротивление и расширять регионального и международного взаимодействия, особенно с Россией и Китаем.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Трамп поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Дохе
Вчера, 22:25
РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Большинство арабских стран уже осудили действия Израиля и выразили полную солидарность с Катаром, отметив, что агрессивные действия Израиля угрожают стабильности и безопасности всего региона, а также призвали международное сообщество положить конец израильским атакам.
Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе пресс-конференции заявил, что Доха оставляет за собой право на ответ Израилю, и призвал остановить "безумие Нетаньяху", которое ведет весь Ближний Восток и Персидский Залив к более масштабному конфликту.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Катаре заявили, что США не предупреждали об ударе по Дохе
Вчера, 21:33
 
В миреИзраильКатарДохаБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала