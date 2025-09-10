https://ria.ru/20250910/dokha-2040808128.html

Палестинский политик прокомментировал операцию Израиля в Дохе

Палестинский политик прокомментировал операцию Израиля в Дохе - РИА Новости, 10.09.2025

Палестинский политик прокомментировал операцию Израиля в Дохе

Попытка Израиля ликвидировать руководство движения ХАМАС в Дохе представляет собой стратегический поворот в развитии войны в регионе, арабские страны после...

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Попытка Израиля ликвидировать руководство движения ХАМАС в Дохе представляет собой стратегический поворот в развитии войны в регионе, арабские страны после такого шага со стороны Израиля должны прекратить все процессы, связанные с нормализацией отношений с Тель-Авивом, заявил РИА Новости палестинский политический деятель Халед Абд аль-Маджид, директор Центра "Палестинская стойкость". "Нападение на государство, выступающее посредником в переговорах, как Катар, будет иметь серьезные последствия для позиции стран Персидского залива и всего арабского мира и ограничиваться осуждением и заявлениями недостаточно. Арабские страны должны предпринять практические шаги, включая приостановку действия соглашений о нормализации отношений и высылку израильских послов", - сказал Абд аль-Маджид. Политик отметил, что израильская операция была нацелена на срыв политического процесса и обнуление усилий, направленных на достижение соглашения о прекращении огня и обмене пленными. По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается таким образом компенсировать свои провалы последних двух лет. Абд аль-Маджид подчеркнул, что действия Нетаньяху и израильской армии, подводят ко вступлению всего региона в новый этап конфликта с иными балансами сил и стратегиями. По его мнению, арабские страны должны начать усиливать сопротивление и расширять регионального и международного взаимодействия, особенно с Россией и Китаем. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Большинство арабских стран уже осудили действия Израиля и выразили полную солидарность с Катаром, отметив, что агрессивные действия Израиля угрожают стабильности и безопасности всего региона, а также призвали международное сообщество положить конец израильским атакам. Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе пресс-конференции заявил, что Доха оставляет за собой право на ответ Израилю, и призвал остановить "безумие Нетаньяху", которое ведет весь Ближний Восток и Персидский Залив к более масштабному конфликту.

