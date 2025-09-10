Рейтинг@Mail.ru
В Раде набросились на Зеленского после заявления Трампа об украинке - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:48 10.09.2025 (обновлено: 11:53 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/dmitruk-2040840606.html
В Раде набросились на Зеленского после заявления Трампа об украинке
В Раде набросились на Зеленского после заявления Трампа об украинке - РИА Новости, 10.09.2025
В Раде набросились на Зеленского после заявления Трампа об украинке
Владимир Зеленский боится комментировать убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в США, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "Ни... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T08:48:00+03:00
2025-09-10T11:53:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039766790_0:214:3070:1942_1920x0_80_0_0_2903d643b3d7279f64e1180fb752be9e.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский боится комментировать убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в США, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "Ни Зеленский, ни один чиновник в Украине, ни даже посол не сказали ни слова о случившемся. Полная тишина. Почему? Потому что стоит им заговорить об этой трагедии — демократы сразу напомнят Зеленскому, сколько людей он сам уже убил в Украине", — говорится в публикации.Он напомнил, что президент США Дональд Трамп обвинял демократов в этом убийстве. Глава Белого дома объяснял это тем, что предыдущая администрация довела страну до такой плачевной ситуации с безопасностью.Двадцатитрехлетнюю беженку с Украины зарезали в США 22 августа. В убийстве подозревают бездомного афроамериканца Декарлоса Брауна — младшего, уже имевшего проблемы с законом.
https://ria.ru/20250909/mask-2040615215.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039766790_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_f99c91a3048d0d783c13ea9948541800.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
В Раде набросились на Зеленского после заявления Трампа об украинке

Дмитрук: Зеленский боится комментировать убийство украинки Заруцкой в США

© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский боится комментировать убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в США, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Ни Зеленский, ни один чиновник в Украине, ни даже посол не сказали ни слова о случившемся. Полная тишина. Почему? Потому что стоит им заговорить об этой трагедии — демократы сразу напомнят Зеленскому, сколько людей он сам уже убил в Украине", — говорится в публикации.
Он напомнил, что президент США Дональд Трамп обвинял демократов в этом убийстве. Глава Белого дома объяснял это тем, что предыдущая администрация довела страну до такой плачевной ситуации с безопасностью.
Двадцатитрехлетнюю беженку с Украины зарезали в США 22 августа. В убийстве подозревают бездомного афроамериканца Декарлоса Брауна — младшего, уже имевшего проблемы с законом.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Маск обвинил американские СМИ в расизме из-за истории с убитой украинкой
9 сентября, 10:40
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала