В Раде набросились на Зеленского после заявления Трампа об украинке

В Раде набросились на Зеленского после заявления Трампа об украинке - РИА Новости, 10.09.2025

В Раде набросились на Зеленского после заявления Трампа об украинке

Владимир Зеленский боится комментировать убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в США, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "Ни... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T08:48:00+03:00

2025-09-10T08:48:00+03:00

2025-09-10T11:53:00+03:00

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский боится комментировать убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в США, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "Ни Зеленский, ни один чиновник в Украине, ни даже посол не сказали ни слова о случившемся. Полная тишина. Почему? Потому что стоит им заговорить об этой трагедии — демократы сразу напомнят Зеленскому, сколько людей он сам уже убил в Украине", — говорится в публикации.Он напомнил, что президент США Дональд Трамп обвинял демократов в этом убийстве. Глава Белого дома объяснял это тем, что предыдущая администрация довела страну до такой плачевной ситуации с безопасностью.Двадцатитрехлетнюю беженку с Украины зарезали в США 22 августа. В убийстве подозревают бездомного афроамериканца Декарлоса Брауна — младшего, уже имевшего проблемы с законом.

