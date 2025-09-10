https://ria.ru/20250910/dmitriev-2041072216.html
Покушение на Кирка показывает глубину раскола в США, считает Дмитриев
Покушение на Кирка показывает глубину раскола в США, считает Дмитриев - РИА Новости, 10.09.2025
Покушение на Кирка показывает глубину раскола в США, считает Дмитриев
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что покушение на... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T23:03:00+03:00
2025-09-10T23:03:00+03:00
2025-09-10T23:04:00+03:00
в мире
сша
россия
кирилл дмитриев
юта
покушение на американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950926160_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_9d0a58d8fe5e6b57a08eb7965d5d289b.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что покушение на американского политика Чарли Кирка показывает глубину раскола в США. Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении задержан. Президент США Дональд Трамп отреагировал на ранение политика, призвав молиться за пострадавшего. "В США совершено покушение на Чарли Кирка - одного из самых ярких консервативных лидеров, известного своими позитивными высказываниями о России и призывами к диалогу. Это событие имеет значение не только для американской политики, но и для всего мира: покушение на человека, выступающего за здравый смысл и против истерии, показывает глубину раскола в США", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дмитриева.
https://ria.ru/20250412/rfpi-2010916353.html
сша
россия
юта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950926160_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_b513eec51dd126b0dc5375022631be23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, кирилл дмитриев, юта, покушение на американского политика чарли кирка
В мире, США, Россия, Кирилл Дмитриев, Юта, Покушение на американского политика Чарли Кирка
Покушение на Кирка показывает глубину раскола в США, считает Дмитриев
Дмитриев: покушение на Кирка показывает глубину раскола в США