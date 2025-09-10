Рейтинг@Mail.ru
"Новые люди" помогут продвигать корпоративные демографические стандарты
01:19 10.09.2025
"Новые люди" помогут продвигать корпоративные демографические стандарты
"Новые люди" помогут продвигать корпоративные демографические стандарты
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. "Новые люди" будут помогать правительству РФ в продвижении и распространении применения корпоративных стандартов в области демографии, сообщила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева ("Новые люди"). "Партия "Новые люди" недавно провела серию встреч с зампредом правительства Татьяной Алексеевной Голиковой, с которой мы договорились о том, что будем помогать правительству в продвижении и более широком распространении и применении корпоративных стандартов в области демографии", - сказала Авксентьева. Она отметила, что поддержка работающих матерей, молодых семей, поощрение материнства - это тот фундамент, на котором строится здоровое демографическое развитие в молодом возрасте, та область, где заложены ответы на многие вызовы, сегодня активно работающая женщина - это норма; сейчас, если человек не работает, то мало кто может себе позволить свободно существовать. "Предположим, придет время, когда примете решение и испытаете счастье стать мамой. Как вырваться из рабочего ритма? Как оставить то, что ты любишь? Как остановиться в профессиональном развитии, чтобы посвятить себя малышу без ущерба, а со счастьем - и для себя, и для малыша, и для своей семьи? Вот здесь, я думаю, ключевую роль может сыграть хорошая корпоративная политика и программа у работодателя, поддерживаемая и поощряемая не только государством, но и обществом. Тогда это, конечно, даст тот самый эффект синергии бизнеса и государства, который принесет очень положительный результат. Это не будет требовать тех колоссальных денег, которые мы закладываем на демографию", - добавила политик. Она подчеркнула, что материнский капитал на первого ребенка мало поощряет деторождение, поскольку когда образовывается семья, когда люди любят друг друга, первый ребенок - это то, что приходит просто как счастье, как озарение, сложности возникают с рождением второго и третьего ребенка в возрасте около 35 лет, потому что родители уже работают, уже погружены в рабочий процесс. "Более того, и я всегда об этом говорю, исходя из собственного прочувствованного жизненного опыта, важны возможности разных форм исполнения рабочих функций - это еще одна точка приложения усилий. Это тоже должно быть в корпоративном стандарте: удаленная работа, неполный рабочий день, либо гибкий график, о котором мы договариваемся с работодателем. Понятно, что у нас снижаются возможности трудовой мобильности, участия в командировках, переезда в другое место работы даже с повышением заработной платы - это тоже для нас трудно, потому что мы "привязаны" к детским садикам, школам, кружкам, бассейнам и так далее. И поэтому рассмотрение всех этих деталей - это то, чем мы занимаемся сейчас вместе с правительством", - сказала депутат. Авксентьева также сообщила, что ею были направлены депутатские запросы во все 89 регионов России, ответ она получила из 77, - большинство из них, по ее словам, были формальными отписками. Однако, по ее словам, дело новое, инициаторы очень воодушевлены, относятся к этому с пониманием и со всей горячностью сердец, поэтому будут продолжать обращаться к главам субъектов, регионов по этому вопросу, и не только с простыми запросами: они готовы выезжать на места, разговаривать с бизнесом, с малыми и средними предприятиями. "Новые люди" - это как раз про диалог государства и бизнеса. Мы занимаемся образовательными проектами, экологическими вопросами, всем тем, чем должны заниматься народные избранники. Но вот эта новая история, которую мы будем продвигать - и про саморазвитие работающих людей, и про дальнейшее профессиональное развитие женщин, - это и есть демографический вопрос. Это, если хотите, всё, что вокруг нас", - заявила политик. Она рассказала, что бывала на предприятиях, где создают детские комнаты, выплачивают дополнительные пособия при рождении ребенка, создают условия для работающих мам с маленькими детьми, но надо лучше обмениваться опытом по применению таких мер. "Со всем пониманием того, что мы рождаемся не для того, чтобы быть трудовой единицей, депутатами или корреспондентами, а для того, чтобы познать счастье, чтобы увидеть мир, чтобы почувствовать счастье материнства, взять этот маленький комочек на руки. Но для этого у нас должны быть условия. Как цветочки надо поливать, так и людей надо поощрять и поддерживать. Потому что времена непростые, все об этом говорят, но давайте деятельно как-то участвовать в жизни людей. А работодатель - это самая близкая структура к любому работающему человеку, которая может на это повлиять сразу", - добавила Авксентьева. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. "Новые люди" будут помогать правительству РФ в продвижении и распространении применения корпоративных стандартов в области демографии, сообщила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева ("Новые люди").
"Партия "Новые люди" недавно провела серию встреч с зампредом правительства Татьяной Алексеевной Голиковой, с которой мы договорились о том, что будем помогать правительству в продвижении и более широком распространении и применении корпоративных стандартов в области демографии", - сказала Авксентьева.
Она отметила, что поддержка работающих матерей, молодых семей, поощрение материнства - это тот фундамент, на котором строится здоровое демографическое развитие в молодом возрасте, та область, где заложены ответы на многие вызовы, сегодня активно работающая женщина - это норма; сейчас, если человек не работает, то мало кто может себе позволить свободно существовать.
"Предположим, придет время, когда примете решение и испытаете счастье стать мамой. Как вырваться из рабочего ритма? Как оставить то, что ты любишь? Как остановиться в профессиональном развитии, чтобы посвятить себя малышу без ущерба, а со счастьем - и для себя, и для малыша, и для своей семьи? Вот здесь, я думаю, ключевую роль может сыграть хорошая корпоративная политика и программа у работодателя, поддерживаемая и поощряемая не только государством, но и обществом. Тогда это, конечно, даст тот самый эффект синергии бизнеса и государства, который принесет очень положительный результат. Это не будет требовать тех колоссальных денег, которые мы закладываем на демографию", - добавила политик.
Она подчеркнула, что материнский капитал на первого ребенка мало поощряет деторождение, поскольку когда образовывается семья, когда люди любят друг друга, первый ребенок - это то, что приходит просто как счастье, как озарение, сложности возникают с рождением второго и третьего ребенка в возрасте около 35 лет, потому что родители уже работают, уже погружены в рабочий процесс.
"Более того, и я всегда об этом говорю, исходя из собственного прочувствованного жизненного опыта, важны возможности разных форм исполнения рабочих функций - это еще одна точка приложения усилий. Это тоже должно быть в корпоративном стандарте: удаленная работа, неполный рабочий день, либо гибкий график, о котором мы договариваемся с работодателем. Понятно, что у нас снижаются возможности трудовой мобильности, участия в командировках, переезда в другое место работы даже с повышением заработной платы - это тоже для нас трудно, потому что мы "привязаны" к детским садикам, школам, кружкам, бассейнам и так далее. И поэтому рассмотрение всех этих деталей - это то, чем мы занимаемся сейчас вместе с правительством", - сказала депутат.
Авксентьева также сообщила, что ею были направлены депутатские запросы во все 89 регионов России, ответ она получила из 77, - большинство из них, по ее словам, были формальными отписками. Однако, по ее словам, дело новое, инициаторы очень воодушевлены, относятся к этому с пониманием и со всей горячностью сердец, поэтому будут продолжать обращаться к главам субъектов, регионов по этому вопросу, и не только с простыми запросами: они готовы выезжать на места, разговаривать с бизнесом, с малыми и средними предприятиями.
"Новые люди" - это как раз про диалог государства и бизнеса. Мы занимаемся образовательными проектами, экологическими вопросами, всем тем, чем должны заниматься народные избранники. Но вот эта новая история, которую мы будем продвигать - и про саморазвитие работающих людей, и про дальнейшее профессиональное развитие женщин, - это и есть демографический вопрос. Это, если хотите, всё, что вокруг нас", - заявила политик.
Она рассказала, что бывала на предприятиях, где создают детские комнаты, выплачивают дополнительные пособия при рождении ребенка, создают условия для работающих мам с маленькими детьми, но надо лучше обмениваться опытом по применению таких мер.
"Со всем пониманием того, что мы рождаемся не для того, чтобы быть трудовой единицей, депутатами или корреспондентами, а для того, чтобы познать счастье, чтобы увидеть мир, чтобы почувствовать счастье материнства, взять этот маленький комочек на руки. Но для этого у нас должны быть условия. Как цветочки надо поливать, так и людей надо поощрять и поддерживать. Потому что времена непростые, все об этом говорят, но давайте деятельно как-то участвовать в жизни людей. А работодатель - это самая близкая структура к любому работающему человеку, которая может на это повлиять сразу", - добавила Авксентьева.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
