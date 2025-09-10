Во Владимирской области возбудили дело против многоженца Сухова
Против многоженца Сухова возбудили дело о развратных действиях
РЯЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. Дело по признакам преступления о развратных действиях возбуждено во Владимирской области в отношении многоженца Ивана Сухова, сообщили РИА Новости в СУСК по региону.
"В Александрове возбуждено дело в отношении Ивана Сухова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия – ред.). Решение о наличии оснований для предъявления обвинения будет принято по результатам проведения расследования", - сообщили в СУСК по Владимирской области.
Как отмечается в Telegram-канале ведомства, дело возбуждено по поручению руководителя регионального следственного управления СК Артема Кулакова по доводам, озвученным в эфире федерального телеканала, о совершении мужчиной преступления против половой неприкосновенности дочери.
В декабре Сухов дал интервью одной из российских журналисток, в котором рассказал о том, что имеет три жены и 14 детей, с которыми проживает в трехкомнатной квартире в Москве. На интервью Сухов утверждал, что достаточно зарабатывает и обеспечивает всех членов семьи. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская тогда отмечала, что находится на связи с семьей. Последний раз Сухов обращался к ней с просьбой помочь подобрать хорошие самоучители по программированию для его детей. Этот запрос был передан в министерство цифрового развития, где поддержали инициативу, предоставив комплект учебных материалов для них. -0-