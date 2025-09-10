https://ria.ru/20250910/delo-2040888877.html
В Ивановской области возбудили дело после столкновения катера с причалом
РЯЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта возбуждено после столкновения в Ивановской области маломерного судна с причалом, в результате чего погиб один человек, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Во вторник ГУ МЧС по Ивановской области сообщало, что на акватории реки Волга в районе города Наволоки произошел наезд маломерного судна на неэксплуатируемую пристань. Один человек погиб, еще один спасен. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с катером. "По факту столкновения маломерного судна с причалом в акватории реки Волга, повлекшем смерть человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в Telegram-канале Западного МСУТ.
