08:35 10.09.2025
Экс-работника завода в Перми осудили за передачу данных за рубеж
Экс-работника завода в Перми осудили за передачу данных за рубеж
ПЕРМЬ, 10 сен - РИА Новости. Бывший сотрудник оборонного предприятия из Перми получил 13 лет колонии за передачу данных о работе завода иностранным спецслужбам, сообщает региональное управление ФСБ.
По данным ведомства, бывший сотрудник предприятия оборонно-промышленного комплекса из Перми через спутниковый интернет установил контакт с иностранными спецслужбами. Он передавал им сведения о заводе. В результате на мужчину завели дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (иностранной организацией).
"Решением Пермского краевого суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "Государственная измена", ему назначено наказание ... 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
На Кубани мужчина получил шесть лет колонии за попытку госизмены
1 июля 2024, 11:39
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияПермьПермский краевой судОбщество
 
 
