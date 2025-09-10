https://ria.ru/20250910/delo-2040838850.html

Экс-работника завода в Перми осудили за передачу данных за рубеж

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

пермь

пермский краевой суд

общество

ПЕРМЬ, 10 сен - РИА Новости. Бывший сотрудник оборонного предприятия из Перми получил 13 лет колонии за передачу данных о работе завода иностранным спецслужбам, сообщает региональное управление ФСБ. По данным ведомства, бывший сотрудник предприятия оборонно-промышленного комплекса из Перми через спутниковый интернет установил контакт с иностранными спецслужбами. Он передавал им сведения о заводе. В результате на мужчину завели дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (иностранной организацией). "Решением Пермского краевого суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "Государственная измена", ему назначено наказание ... 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

россия

пермь

2025

