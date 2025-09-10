Рейтинг@Mail.ru
Экс-замгубернатора Курской области расплакался в суде
16:19 10.09.2025
Экс-замгубернатора Курской области расплакался в суде
Экс-замгубернатора Курской области расплакался в суде
Бывший первый замгубернатора Курской области Алексей Дедов, обвиняемый в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций, расплакался в суде
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Бывший первый замгубернатора Курской области Алексей Дедов, обвиняемый в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций, расплакался в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы. Он выступал в суде - просил отпустить его из-под стражи, поэтому рассказывал о своих заслугах и семье. Говоря о жене, он не сдержал слез и вынужден был на некоторое время прервать речь. Ранее суд арестовал Дедова и бывшего губернатора Алексея Смирнова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
происшествия, курская область, москва, алексей дедов, алексей смирнов (политик) , владимир лукин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курская областная дума, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Курская область, Москва, Алексей Дедов, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Лукин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Курская областная Дума, Генеральная прокуратура РФ
Экс-замгубернатора Курской области расплакался в суде

Бывший первый замгубернатора Курской области Дедов расплакался в суде

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramАлексей Дедов в зале суда
Алексей Дедов в зале суда - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Алексей Дедов в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Бывший первый замгубернатора Курской области Алексей Дедов, обвиняемый в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций, расплакался в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
Он выступал в суде - просил отпустить его из-под стражи, поэтому рассказывал о своих заслугах и семье. Говоря о жене, он не сдержал слез и вынужден был на некоторое время прервать речь.
Ранее суд арестовал Дедова и бывшего губернатора Алексея Смирнова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.
По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
Экс-губернатор Курской области Смирнов заключил сделку со следствием
Происшествия Курская область Москва Алексей Дедов Алексей Смирнов (политик) Владимир Лукин Министерство внутренних дел РФ (МВД России) Курская областная Дума Генеральная прокуратура РФ
 
 
