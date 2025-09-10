https://ria.ru/20250910/dedov-2040997021.html

Экс-замгубернатора Курской области расплакался в суде

Бывший первый замгубернатора Курской области Алексей Дедов, обвиняемый в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций, расплакался в суде, передает... РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Бывший первый замгубернатора Курской области Алексей Дедов, обвиняемый в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций, расплакался в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы. Он выступал в суде - просил отпустить его из-под стражи, поэтому рассказывал о своих заслугах и семье. Говоря о жене, он не сдержал слез и вынужден был на некоторое время прервать речь. Ранее суд арестовал Дедова и бывшего губернатора Алексея Смирнова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.

